ДПС отбеляза 37 години от майските събития по време на т.нар. "Възродителен процес" в Джебел

Ръководството на ДПС, народни представители, областни и общински председатели, кметове от общини от региона се събраха на площад „19 май“ в Джебел за да отбележат 37-мата годишнина от майските събития по време на т.нар. „Възродителен процес“, когато градът става център на протестите срещу насилствената смяна на имената и последвалото изселване.

За да почетат смелостта на хората, отстоявали правото си на свобода и идентичност, на празника на града присъстваха зам.-председателите на ДПС Халил Летифов, Ерол Мюмюн, кмет на Кърджали, Нида Ахмедов, кмет на Каолиново, заместник-председателят на НС и ПГ на ДПС Айтен Сабри, домакин на празника бе кметът на Джебел Неджми Али, който е и член на ЦОБ на ДПС, народните представители - Сейфи Мехмедали, Байрам Байрам, Атидже Алиева - Вели, Неждет Шабан, Шендоан Халит, Иво Цанев, Фатима Йълдъс, Джем Яменов, Калин Стоянов, Левент Апти, Тансер Бейти, евродепутата Танер Кабилов, посланикът на Република Турция в България Н. Пр. Мехмед Саит Уянък, Генералният консул на Турция в Пловдив Емре Манав, областният председател на ДПС Рушен Фейзула, заместник главният мюфтия Бейхан Мехмед, районният мюфтия Басри Еминефенди, Мустафа Явуз – народен представител от Партията на справедливостта и развитието и Председател на групата за приятелство с България в турския Меджлис, Исмет Йълмаз - Паниш - един от организаторите на майските събития и почетен гражданин на град Джебел, членовете на ЦОБ на ДПС - Айджан Ахмед, Цветан Енчев, Ертен Анисова, Мехмед Атаман, кметове на общини, председатели на общински съвети, стотици местни жители, гости от страната и Турция.

