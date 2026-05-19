Пеканов: България ще натиска Европа за енергийна сигурност

България ще настоява за по-активна европейска политика в енергетиката, като поставя във фокуса конкурентоспособността на индустрията и енергийната сигурност. Това обяви вицепремиерът Атанас Пеканов пред репортери в кулоарите на седемнадесетото издание на Зеления и енергиен форум.

По думите му страната вече изпълнява проекти по Плана за възстановяване и устойчивост, свързани с възобновяеми енергийни източници, съхранение на енергия и модернизация на енергийната система. Пеканов подчерта, че България ще настоява подобни инвестиции да бъдат заложени и в следващата многогодишна финансова рамка на Европейския съюз.

Особено важна тема според вицепремиера е модернизацията на електропреносната мрежа, която трябва да позволи по-сигурно развитие на енергийната система и по-добра среда за бизнеса. Пеканов постави акцент върху нуждата страната да бъде по-активна на европейско ниво, защото енергийната политика вече е пряко свързана както със сигурността, така и с конкурентоспособността на икономиката.

По отношение на ВиК сектора вицепремиерът заяви, че се подготвят законодателни промени, които да отговарят на европейските изисквания, но без това да води до поскъпване на водата. „Няма да позволим през тази година да има покачване на цената на водата“, заяви Пеканов.

Той отбеляза, че преструктурирането на „Българския енергиен холдинг“ е сред сложните реформи, свързани с изпълнението на Плана за възстановяване и устойчивост. Вицепремиерът отново предупреди, че има риск България да не успее да усвои всички средства по плана, ако реформите и инвестиционните проекти не бъдат ускорени.

По думите му за пет години страната е получила половината от средствата, а за оставащите три месеца трябва да бъдат усвоени останалите пари. Залогът през следващите месеци е близо 3 млрд. евро, като през юни България трябва да получи половината от сумата, а през август - останалата част.

„Работи се ежедневно, ежечасно“, посочи Пеканов и добави, че има инвестиционни проекти и реформи, които изостават и трябва да бъдат ускорени. Сред ключовите реформи той открои тези, свързани с върховенството на закона, включително създаването на нова антикорупционна комисия и промени в механизма за контрол върху главния прокурор.

