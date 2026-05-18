Селцето, което е скритият планински рай на крачка от София

Само на 16 километра северно от динамичния център на столицата, сгушено в южните склонове на Стара планина, се намира село Локорско. Това очарователно селище успешно съчетава спокойствието на селския живот с предимствата на бързия достъп до големия град. Благодарение на планинския релеф, който го пази от силни ветрове, и чистия въздух, Локорско се превръща в една от най-предпочитаните уикенд дестинации за жителите на София.

Векoвна история в подножието на планината

Селото има богата история, която се усеща в автентичната му атмосфера. В миналото местните жители са се прехранвали предимно с лозарство и скотовъдство, възползвайки се от плодородните земи в подножието на Софийската планина. Днес Локорско е част от район „Нови Искър“ на Столична община. Мястото привлича все повече млади семейства, които избират да изградят домовете си тук, търсейки здравословна среда за децата си, без да прекъсват връзката си с градската работна среда.

Живописните водопади и Червените скали

Основната забележителност, която привлича туристите в Локорско, е местната природа. В горния край на селото започва Лесопарк „Локорско“, по чието поречие са разположени Локорските водопади. Те представляват поредица от малки, но изключително красиви водни каскади, които са най-пълноводни през пролетта. Недалеч от тях се издигат и Червените скали – уникални скални образувания с характерен червеникав оттенък, изваяни от ерозията в продължение на хилядолетия. За любителите на по-дългите преходи пътеката продължава нагоре към връх Драгоната, откъдето се открива панорамна гледка към цялото Софийско поле.

Културното наследство и вековната вяра

Освен с природни дадености, селото се гордее и със своето културно-историческо наследство. В центъра на Локорско се намира старата църква „Свети Николай Чудотворец“. Изградена през XVII век, тя е обявена за паметник на културата. В нея се съхраняват ценни средновековни стенописи и икони, които свидетелстват за силното духовно минало на района и го свързват с историята на Софийската света гора.

Световна столица на планинското колоездене

В спортните среди Локорско има легендарен статус. Благодарение на специфичния състав на почвата, която изсъхва изключително бързо дори след обилни дъждове, районът е перфектен за планинско колоездене (MTB) през цялата година. Местната колоездачна общност поддържа мрежа от разнообразни трасета – от леки горски пътеки за начинаещи до стръмни и технични трасета с естествени препятствия за напреднали ендуро и даунхил карачи.

Засилен интерес и стабилен ръст в цените на имотите

През последните години Локорско се утвърди като една от най-желаните дестинации за покупка на извънградски имот в периферията на София, което води до постоянно висок интерес и ограничено предлагане. Купувачите са привлечени от комбинацията между чист въздух, бърз достъп до Околовръстния път и липсата на презастрояване. Търсят се основно парцели за къщи и готови за нанасяне нови еднофамилни сгради в затворени или самостоятелни комплекси. Цените на незастроените парцели в регулация варират в широки граници – средно между 60 и 130 евро на квадратен метър в зависимост от денивелацията, достъпа до асфалтов път и наличните комуникации (ток и вода). При готовите или новостроящите се модерни къщи цените често стартират от 1200 до над 1800 евро на квадратен метър, като инвестицията в района се оценява от експертите като изключително перспективна с дългосрочен потенциал за повишаване на стойността.

Перфектната зона за семеен пикник

За тези, които не търсят екстремни усещания, Локорско предлага отлично уредена зона за отдих в подножието на гората. Покрай планинската река са изградени множество дървени мостчета, маси, пейки и обезопасени огнища за барбекю. Равните и сенчести алеи правят мястото изключително подходящо за разходки с малки деца, възрастни хора и домашни любимци, превръщайки го в идеален завършек на всяка разходка сред природата.

