Ервин на DARA - победата се случи и заради него!

По-голямо вдъхновение от любовта няма! И DARA го доказа. До нея плътно беше, за триумфа допринесе съпругът й Ервин.

След емоционалната и вълнуваща вечер, в която DARA донесе голямата победа на България в конкурса Евровизия с песента "Бангаранга", дойде и времето да го сподели с най-близкия си човек - съпругът ѝ д-р Ервин Иванов. Тя се хвърли в прегръдките му с трепет, в който се събират години труд, съмнения и безсънни нощи. За него се знае, че не просто я подкрепя по време на целия път от родната България до музикалния връх във Виена, той е човекът, който я окуражава и буквално ѝ нарежда да приеме да се включи в надпреварата.

Двамата се сгодяват на 14 февруари 2024 г. по време на пътуване до Тайланд и се женят през юни 2025 г. „Нямам търпение да си видя съпруга. Току-що се омъжих“, написа тогава DARA под видео, в което изпълнява песен на английски и танцува в компанията на приятелки. Клипът бързо набра популярност в TikTok и хиляди фенове ѝ честитиха и отправиха поздравления.

Миналата година тя призна пред Мондьо: "Като дете на разведени родители си казвах, значи тия приказки за принцеси и принцове не са верни и ми трябваше доста дълго време докато успея да излекувам тази рана в себе си”.

Още от мига, в който го среща, тя усеща, че това е мъжът за нея. А с него се чувства наистина себе си и преоткрива своята „женска енергия”.

„Успях да се отпусна в неговите ръце и да се почувствам защитена. Да не искам да се защитавам сама. Да пусна контрола, който така толкова много исках да имам в взаимоотношенията”, разкрива още DARA.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com