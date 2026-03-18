Лео мина границата!

Любов под прожекторите - този път нещо е различно. Леонардо ди Каприо, дългогодишният холивудски ерген, който сякаш винаги избягваше думата „завинаги“, вече не звучи толкова категорично. И причината има име – Витория Черети. Досега той предпочиташе момичета около 23 години, и в никакъв случай над 25.

След рядката им съвместна поява на Оскарите тази година в Dolby Theatre, близки до актьора проговориха – и думите им звучат като сценарий за нов етап. Според източници, цитирани от People, 51-годишният Ди Каприо за първи път „вижда сериозно бъдеще“ с 27-годишната моделка.

Това не е просто поредната връзка в биографията му. „Различно е. По-сериозно“, твърдят хора от обкръжението му. Черети не е от онези жени, които се въртят около неговия график – тя има собствен живот, кариера и независимост, която, оказва се, силно го привлича. Особено в дните, когато той е на снимачната площадка и изчезва с часове.

Двамата са заедно от около три години, но досега успяваха да държат отношенията си далеч от шумните заглавия. И точно това мълчание прави сегашния обрат още по-любопитен. Защото зад кулисите се говори, че актьорът е „по-нежен и открит“, отколкото приятелите му някога са го виждали.

Любопитен детайл – макар да не минаха заедно по червения килим, в залата на церемонията двамата седяха рамо до рамо. Дискретност на показ – холивудска класика.

Иначе вечерта се оказа триумфална за филма "Битка след битка", който си тръгна с цели шест статуетки, включително за най-добър филм. Самият Ди Каприо беше сред номинираните за най-добър актьор, а партньорката му на екрана Теяна Тейлър се състезаваше в категорията за поддържаща роля.

Брак? Все още не. Но за човек, който дълго време бягаше от идеята за „сериозно“, дори това звучи като сюжетен обрат, който Холивуд не е поднал досега.

