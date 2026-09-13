Доброто е живо и стигна 2914 метра! 9 ангели пренесоха Крис до Вихрен

Възможно ли е? Понякога един въпрос звучи толкова невероятно, че дори не знаеш как да отговориш. Така е било и за майката на Крис – момче в инвалидна...