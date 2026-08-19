Мистериозно куче шета из Пирин! Води туристи до върховете, после изчезва

То сякаш има собствен маршрут из Пирин и не признава нито карти, нито маркировка. От години едно куче обикаля планината само, а последните му „туристически“ приключения предизвикаха истинско любопитство сред планинари.

Снимка на четириногия пътешественик, направена край Муратово езеро, предизвика въпрос във Facebook: „Някой засичал ли е това куче в планината?“

Оказва се, че отговорът е категорично „да“ — и то на най-различни места.

Планинари разказват, че кучето е било забелязано на Джангал на 7 август, а няколко дни по-късно е тръгнало от Банско към Дунино куче и е преминало заедно с тях през Котешкия чал и Кончето.

„Снимката я направихме на Муратово езеро. Ще ни е интересно да му разберем историята. Изумително е как движи в Пирин сам, като диво животно“, разказват хората, които са го засекли.

Друг планинар споделя, че кучето го е придружило още в края на юни — от Типиците чак до Тевно езеро.

„Тъкмо мислех да го храня и на вратата излезе Иван от заслона. Кучето само го забеляза и изчезна, без да се вълнува от храна повече. Изводите всеки може да си направи сам, кой, кой е“, пише той с усмивка.

Оказва се, че четириногият планинар е добре познат на хората, които често ходят из Пирин.

„От години обикаля Пирин. Голям сладур“, разказва друг човек.

Планинари го помнят и от Джангал на 1 август, където лежал на сянка зад пирамидката.

Други разказват, че са го срещали на Вихрен и Кутело, където неотлъчно вървяло с тях до самия край.

След това останало на хижа „Вихрен“.

Още една история разкрива, че кучето е било видяно по маршрута Тевно езеро – хижа „Демяница“.

„Много мило и добро куче, дойде с нас от заслон Тевно езеро до хижа Демяница. Казаха ни, че се предполага, че е дошло от Спано поле.“

Според друг коментар кучето живее в района около ПСС и отдавна скита из планината. Има и тъжна част от историята му — преди време изчезнал неговият приятел Лекси. Оттогава, твърдят планинари, кучето го търси.

А междувременно продължава да обикаля Пирин — от връх на връх, от езеро до езеро и от хижа до хижа.

Кончето, Котешкият чал, Джангал, Тевно езеро, Вихрен, Кутело, Муратово езеро... Маршрут, който би затруднил немалко опитни планинари, за това куче изглежда е просто поредният ден в планината.

„Кончето и Котешки чал заедно с нас! Невероятни умения има кучето.“

А друг планинар го описва може би най-точно: „Наслаждаваше се на всяка гледка.“

И така мистерията остава — кой е този четириног алпинист, откъде е тръгнал и колко още върхове има в списъка си?