Разкриха тайната аптека на слоновете: Лекуват себе си и малките си с 35 растения

Африканските слонове използват десетки различни лечебни растения, за да лекуват себе си и членовете на семействата си, когато са болни.

Това е заключението на ново проучване, при което учените са разговаряли с хора, живеещи и работещи редом със слоновете в района на планината Елгон в Кения.

Тези животни отдавна привличат вниманието на учените с необичайното си поведение. Те са известни като „слоновете миньори на сол“, защото влизат в пещери и стържат скалите с бивните си, за да си набавят необходимите минерали.

Ново изследване показва, че същите слонове вероятно използват и множество растителни видове от гората с лечебна цел.

Един от водещите изследователи – д-р Елоди Фрайман от Университета „Браун“ в САЩ, смята, че откритието поставя и един по-голям въпрос: дали унищожаването на горските местообитания не лишава животните, а в крайна сметка и хората, от лекарства, от които се нуждаят.

„Това показва колко тясно са преплетени нашите лекарства със света на другите живи същества“, казва д-р Фрайман пред BBC News.

35 растения в „аптеката“ на слоновете

Учените работят съвместно с природозащитната организация Mount Elgon Foundation. Те разговарят с местни жители, сред които наблюдатели на дивата природа и старейшини на общността.

Разказите им описват как слоновете избират определени растения, когато изглеждат болни. Според свидетелствата майките дават растителен материал с предполагаеми лечебни свойства и на своите малки.

Въз основа на събраната информация изследователите стигат до извода, че слоновете използват 35 различни растителни вида.

Още по-любопитното е, че 25 от тези 35 растения са познати на местните хора със своите лечебни приложения.

Проучването е публикувано в научното списание Scientific Reports. Имената на интервюираните хора не са посочени, за да се запази тяхната анонимност и да могат свободно да споделят наблюденията си.

Майките може да приготвят лекарство за малките си

Един от разказите е особено впечатляващ.

Наблюдател на дивата природа описва как е виждал слонове да използват растение, известно като Angurweet, „като лекарство, което дават на малките“.

Растението се използва от хората като средство срещу различни неразположения, включително болки в стомаха.

Според свидетеля майките слоници обработват растението направо в устата си.

Те отстранявали листата и ги дъвчели, докато се получи гладка смес, като добавяли и корени от други дървета.

Наблюдателят твърди още, че е виждал майките да смесват получената растителна маса със собственото си мляко.

„Те го дават на малките, които сами го дъвчат, а след това изплюват твърдите части“, разказва той.

Това наблюдение обаче все още не е достатъчно, за да се докаже, че слоновете действително приготвят специално лечебно средство за своите малки.

Проф. Майкъл Хъфман, приматолог, работещ в Япония и понастоящем в Университета на Нагасаки, определя свидетелството като „изключително интригуващо“, но предупреждава, че са необходими още доказателства, преди да се твърди, че слоновете осигуряват целенасочено медицинско лечение на малките си.

Камери ще следят какво правят слоновете

Учените вече са започнали да събират необходимите доказателства.

На местните специалисти по дивата природа, с които работят, са предоставени камери, за да могат да заснемат поведението, което наблюдават.

Екипът анализира и самите растения, използвани от слоновете. Една от целите е да се установи дали сред тях има вещества с лечебни свойства, които животните може да са „открили“ много преди хората да ги проучат.

Друг от водещите изследователи – д-р Фабиен Шулц от Института по тропическа медицина „Бернхард Нохт“ в Хамбург, обяснява пред BBC News:

„Местното знание ни даде карта.“

„Сега искаме да проследим слоновете и да проучим дали те избират определени растения при определени здравословни състояния и дали тези растения имат съответната биологична активност.“

Природни „фабрики за лекарства“

Слоновете далеч не са единствените животни, които използват растения и други природни средства, когато имат здравословен проблем.

Научните сведения за самолечение при слоновете всъщност имат изненадващо дълга история.

Най-ранните писмени описания датират още от началото на III век.

Римският автор Клавдий Елиан в произведението си De Natura Animalium („За природата на животните“) описва слон, който бил ранен от копия и стрели.

Според разказа животното изяло цветове и масло от маслиново дърво и впоследствие се възстановило напълно.

Векове по-късно учените се опитват да разберат какво можем да научим от дивите животни за свойствата на растенията в горите, в които те са еволюирали.

„На тази планета има организми, произвеждащи лекарства, които притежават тази невероятна способност“, казва д-р Фрайман.

И ги описва като „фабрики за лекарства, които съществуват навсякъде около нас“.

От комарите до човекоподобните маймуни

Проф. Хъфман, който не участва в настоящото изследване, отбелязва, че способността за самолечение се среща в изненадващо много части на животинския свят.

„Вече знаем, че комарите и дрозофилите се самолекуват, пчелите се самолекуват, както и много други видове по цялата еволюционна стълбица чак до човекоподобните маймуни в Африка и Азия“, казва той.

„С всеки нов изследван вид придобиваме все по-добра представа за собственото си лечебно минало.“

За д-р Елоди Фрайман откритията не разказват единствено за миналото. Според нея те съдържат и важен урок за бъдещето – колкото повече научаваме за начина, по който животните използват растенията, толкова по-ясно става колко тясно са свързани здравето, биоразнообразието и опазването на естествените местообитания.