Фицо забърка скандал с изказване за слонове, Украйна подскочи
Последва остра реакция от страна на Киев
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Последва остра реакция от страна на Киев
"Инцидентът" се е случил в Юнан, Китай
Любопитната гледка се случи в Екатерининбург
Лоши перспективи за африканските слонове
Хараре. От средата на септември до сега бракониери в Зимбабве са изтровили 100 слона, заради слоновата кост, съобщиха властите в страната. Животните в...
Отива при Путин, ако приспят слоновете Бейби и Непал