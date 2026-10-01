Какво означава Bluetooth? Как един крал на викингите прелетя през вековете

Всеки, който някога е свързвал безжични слушалки с телефона си или смартфон с лаптоп, познава името Bluetooth. Малцина обаче знаят, че зад една от най-разпространените технологии в света стои история на повече от 1000 години – и един викингски крал.

Следите водят към малкото датско градче Йелинг, на около 250 километра западно от Копенхаген. Там два древни рунни камъка разказват историята на владетеля, чието необичайно прозвище в крайна сметка се озовава върху милиарди електронни устройства, разказва BBC.

Кралят със „синия зъб“

Става дума за Харалд Гормсон, управлявал Дания през X век. Той остава в историята с прозвището Bluetooth – Blátǫnn на старонорвежки. То е документирано около 150 години след смъртта му и според разпространеното обяснение вероятно е било свързано с потъмнял или развален зъб.

Едно от най-значимите събития по време на управлението на Харалд е приемането на християнството в Дания, което се смята, че се случва около 965 г.

По-големият от двата рунни камъка в Йелинг, поръчан от самия Харалд, гласи, че владетелят придобил власт над цяла Дания и Норвегия и направил датчаните християни. Върху него се намира и едно от най-ранните изображения на Христос в Скандинавия.

Дотогава голяма част от Северна Европа представлявала мозайка от по-малки територии, управлявани от местни вождове. Християнството помогнало на Харалд да укрепи властта си, да сближи Дания с християнска Европа и да участва в изграждането на по-централизирана държава.

Адам Бак, куратор в музея и посетителския център Kongernes Jelling, определя периода като време на изграждането на датската държава след два века на викингската епоха. Северните народи започнали бързо да усвояват европейските политически модели и възможностите, които християнството давало за централизирането на властта.

„Актът за раждане“ на Дания

Историята на Харалд буквално е записана в пейзажа на Йелинг.

Баща му Горм поръчва по-малкия и по-стар от двата рунни камъка в памет на съпругата си Тира. Смята се, че именно върху него се намира най-старото известно писмено споменаване на името Дания на територията на самата страна.

Затова местните го наричат „акта за раждане на Дания“.

Днес Йелинг има едва около 4000 жители, но по времето на Харалд Синия зъб е бил важен център на властта. Първоначално мястото било езически погребален комплекс, а при управлението на Харалд постепенно се превърнало в пространство, в което старите викингски вярвания и новата християнска религия се преплитали.

Днес бели стълбове очертават палисадата, която някога ограждала монументалния комплекс. Стотици маркери показват и контурите на огромна конструкция с формата на кораб, вероятно свързана с Тира. Към комплекса принадлежат две погребални могили и християнска църква.

През 1994 г. могилите, рунните камъни и църквата в Йелинг стават първият обект на Дания, включен в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО.

Как един викингски крал се озова в телефона ни

Повече от хилядолетие по-късно репутацията на Харалд като владетел, който обединява различни земи, неочаквано му осигурява втори живот.

През 90-те години инженери от технологични компании работят върху стандарт, който трябва да позволи на различни електронни устройства да комуникират помежду си без кабели.

През 1996 г. представители на Intel, Ericsson и Nokia обсъждат стандартизирането на новата технология.

Американският инженер от Intel Джим Кардах работел съвместно с шведски инженери, когато разговорът им се насочил към викингите. Заинтригуван, той се потопил в книга за тяхната история – екземпляр от нея днес е изложен в Kongernes Jelling – и бил запленен от историята на краля, обединил Дания и Норвегия. Именно това му напомни за новата технология, която също трябвало да „обедини“ различни устройства, позволявайки им да комуникират помежду си. Името било замислено като кодово, но „Bluetooth“ изтекло в публичното пространство още преди да бъде написано официалното прессъобщение. Оттам нататък, както се казва, всичко вече е история – този път технологична.

PR специалистите никак не го харесали

Според Адам Бак PR специалистите първоначално никак не харесвали Bluetooth, защото го свързвали с лоша зъбна хигиена. Обмисляли се далеч по-технологично звучащи имена.

„Хората от PR отдела мразеха името, защото свързваха „Bluetooth“ с лоша зъбна хигиена“, разказва Адам Бак. „Те бяха много притеснени от това и имаха най-различни други предложения, които обясняваха много по-добре какво представлява продуктът, но бяха и далеч по-скучни. Bluetooth избухна именно защото беше толкова отличително име. Сред вариантите били RadioWire и PAN – Personal Area Networking. PAN отпаднало, защото вече било прекалено широко използвано понятие в интернет, а необходимата проверка за търговската марка RadioWire не можела да бъде приключена навреме. Така странното временно име останало. И се оказало далеч по-запомнящо се от всички останали предложения.

Дори логото крие името на Харалд

Връзката с викингския крал не свършва с името.

Познатото днес Bluetooth лого всъщност представлява комбинация от две скандинавски руни – Hagall (ᚼ) и Bjarkan (ᛒ).

Те съответстват на инициалите H и B – Harald Bluetooth.

Така всеки път, когато натискаме малкия символ на екрана на телефона си, всъщност използваме знак, вдъхновен от писменост отпреди повече от хилядолетие.

През 2023 г., когато технологията отбелязва своята 25-годишнина, Джим Кардах и други хора, участвали в създаването ѝ, посещават Йелинг. Там те шеговито се „извиняват“, че са използвали името на Харалд без разрешение.

От музея приемат извинението – и на свой ред им дават символично разрешение да продължат да използват името още 1000 години.

Адам Бак предполага, че самият викингски владетел вероятно би бил доволен от необичайното си технологично наследство. Повече от хилядолетие след смъртта му името му продължава да се произнася всекидневно от хора по целия свят.