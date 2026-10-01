Изповедта на Даяна! Голямата тайна на брака ѝ с Чарлз

Принцеса Даяна се омъжва за тогавашния принц Чарлз през 1981 г., но 15 години по-късно един от най-известните кралски бракове в света приключва с развод.

Десетилетия след раздялата им кралският експерт и редактор Ингрид Сюард, която е познавала лично Даяна, разкрива какво ѝ е споделяла принцесата за отношенията си с бъдещия крал.

Според Сюард широко разпространената представа, че Чарлз никога не е обичал Даяна, не показва цялата картина.

„Той я обичаше“, казва тя.

„Може да не я е обичал в самото начало и може би вече не я е обичал в края, но се чувстваше ужасно заради това, че не успя да накара брака им да проработи“, допълва Сюард.

По думите ѝ Чарлз бил измъчван от чувство за вина, защото смятал, че именно той е човекът, който е трябвало да направи така, че отношенията им да оцелеят.

„Той беше измъчван от вина, защото знаеше, че именно той е трябвало да направи така, че бракът да проработи. Но нейната силна ревност и много, много други неща... Те просто не си подхождаха в онзи момент“, казва Сюард.

Даяна: Ако се бяхме срещнали по-късно, щяхме да успеем

В разговор за специален епизод на живо на подкаста A Right Royal Podcast на списание Hello! Сюард разкрива и нещо, което самата Даяна ѝ е казала.

Принцесата вярвала, че времето, в което двамата с Чарлз са се срещнали, е изиграло решаваща роля за провала на връзката им.

„Даяна също ми каза, че според нея, ако се бяха срещнали, когато са по-възрастни, вероятно щяха да успеят да накарат отношенията си да проработят и да покорят света. Тя много обичаше да казва това“, разказва Сюард.

Още по-изненадващо е признанието, което според кралския експерт Даяна направила за чувствата си към Чарлз.

„Тя всъщност ми каза, че наистина обича Чарлз. Той беше човекът, когото винаги щеше да обича“, заявява Ингрид Сюард.

Въпреки тези чувства отношенията им постепенно се разпадат. Даяна и Чарлз се разделят, а през 1996 г. разводът им става официален.