Джим Кери се ожени тайно на 64: Коя е жената до звездата от „Маската“

Джим Кери се е оженил за дългогодишната си партньорка Мин А. Новината за сватбата на 64-годишната звезда от „Маската“, „Ейс Вентура“ и „Всемогъщият Брус“ беше потвърдена от негов представител пред списание People.

Бракът идва около седем месеца след една от редките публични появи на двойката заедно. Кери и Мин А присъстваха на церемонията по връчването на френските филмови награди „Сезар“, където актьорът получи почетна награда.

Тогава той нарече Мин А своя „спътница“ и ѝ отправи лично признание от сцената.

„Благодаря на моето прекрасно семейство, на дъщеря ми Джейн и на внука ми Джаксън. Обичам ви сега и завинаги. Благодаря на моята възхитителна спътница, Мин А“, каза Кери в речта си, произнесена на френски.

Актьорът добави директно: „Обичам те, Мин А.“

Кери отдаде почит и на покойния си баща Пърси Кери, когото нарече „най-забавния човек“, когото някога е познавал, и благодари за уроците му за любовта, щедростта и смеха.

Коя е жената до Джим Кери

Кери и Мин А пазят връзката си далеч от светлините на прожекторите и рядко се появяват публично заедно.

Известно е обаче, че отношенията им продължават от години. Още през февруари 2022 г. двамата бяха заснети да напускат благотворително комедийно шоу, организирано от Джъд Апатоу в клуб „Ларго“ в Лос Анджелис.

Дискретността около отношенията им не е изненадваща. Кери от години избягва да превръща личния си живот в публично зрелище, пише Dir.bg.

„Имам чувството, че вече имам достатъчно“

Още през април 2022 г., докато промотираше „Соник: Филмът 2“, Кери изненада с признанието, че сериозно обмисля да се оттегли от киното.

На въпрос дали действително възнамерява да прекрати актьорската си кариера той отговори: „Доста съм сериозен.“

Все пак остави една вратичка отворена.

„Ако ангелите ми донесат някакъв сценарий, написан със златно мастило, който ми подсказва, че ще бъде наистина важно хората да го видят, може би ще продължа по този път. Но засега си взимам почивка“, каза тогава актьорът.

Кери призна и че се чувства добре далеч от Холивуд и динамиката на звездния живот.

„Наистина харесвам спокойния си живот, много обичам да рисувам и да се занимавам с духовния си живот. Имам чувството, че вече имам достатъчно“, сподели той.

Сега към спокойния живот, който толкова цени, официално се присъединява и новата му съпруга Мин А.