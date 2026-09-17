Краси Радков разкри истината за брака си

„Няма една магическа тайна на дългата връзка. Има уважение, приятелство, чувство за хумор и способност да замълчиш навреме. Важно е вкъщи да имаш човек, за когото си любим и забавен, дори когато мълчиш", казват Станислава Ганчева и Краси Радков пред "Супер магазин".

С годините ставаш по-търпелив и разбираш, че да си прав не е най-важното. Важното е двама души да се променят заедно, а не един друг. След толкова общ живот човекът до теб става част от представата ти за дома, семейството и бъдещето, става ясно от разговора им.

"Не бихме простили предателството на доверието. Всичко останало може да се обсъжда и преодолява, но без уважение и доверие връзката губи смисъл. Имали сме трудни моменти, но сме избирали да говорим, да останем и да продължим заедно. Едно от най-големите ни изпитания беше дългото чакане да станем родители. Тези години ни научиха да бъдем екип и да не губим надежда. След толкова чакане появата на сина ни Теодор беше истинско чудо. Изведнъж държиш в ръцете си човека, за когото си мечтал толкова дълго", споделят още те.