Глътна ли Слънцето планета? Учени търсят „следи“ дълбоко в звездата

Възможно е Слънцето да е погълнало планета в ранните години от историята си, а следите от това събитие все още да се намират дълбоко в него. До този извод стига ново научно изследване, което предполага, че подобно събитие може да е оставило измерими химични и структурни „отпечатъци“ във вътрешността на звездата.

Изследването е ръководено от професор Мутлу Йълдъз от Егейския университет в Турция и е публикувано на 10 септември 2026 г. в научното списание Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Според модела младото Слънце може да е погълнало планета от типа супер-Земя, чиято маса е била приблизително пет до десет пъти по-голяма от тази на Земята.

„Нашето ново изследване предполага, че планета, няколко пъти по-масивна от Земята, може да е паднала в младото Слънце и да е оставила траен химичен отпечатък дълбоко в него“, обяснява Йълдъз.

Какво са търсили учените?

Изследователите се опитват да обяснят няколко особености на Слънцето, които от години не съвпадат напълно с прогнозите на стандартните модели за развитието на звездите.

Сред тях са структурата на скоростта на звука във вътрешността на Слънцето, дълбочината на конвективната му зона и необичайно ниското количество литий на повърхността му.

Учените използвали компютърния код MESA, с който моделирали различни сценарии за развитието на Слънцето и сравнявали резултатите с наблюденията на неговата вътрешност и повърхностния химичен състав.

Резултатите сочат сценарий, при който младото Слънце е погълнало супер-Земя с маса между пет и десет земни маси. Според изследователите този модел успява едновременно да обясни няколко независими характеристики на звездата.

Планетата можела да оцелее известно време

Моделирането показва още, че планета с подобен размер може да премине през външните слоеве на Слънцето, без да изгуби веднага голяма част от масата си.

Така тя би могла да остави химичен и структурен отпечатък във вътрешността на звездата, който да се запази милиарди години.

Точно този възможен „отпечатък“ е най-важната част от новата хипотеза.

Астрономите отдавна се чудят защо около други звезди се откриват толкова много супер-Земли, докато в нашата Слънчева система няма такава планета.

Предишни изследвания са предполагали, че една или повече супер-Земли може да са се образували близо до орбитата на Меркурий и впоследствие да са започнали да се движат навътре през газовия диск на младата Слънчева система. Възможно е такава планета в крайна сметка да е паднала в Слънцето.

Това още не е доказателство

Учените подчертават, че изследването не доказва, че Слънцето действително е погълнало планета.

То предлага модел, който може да бъде проверен.

„Следващата стъпка е да видим дали тези отпечатъци могат да бъдат независимо открити“, казва Йълдъз.

Ако бъде открит предсказаният химичен или структурен сигнал чрез наблюдения на вътрешността на Слънцето, това би било силно доказателство, че подобно събитие наистина се е случило преди милиарди години.

Засега обаче въпросът остава отворен: дали нашата звезда някога не е погълнала изгубен свят, чиито следи все още се крият дълбоко в нея.