Магнитна буря удря Земята още утре! Ето кога ще е най-силна

След спокойно денонощие на 7 август, магнитна буря може да достигне Земята още на 8 август, като повишената геомагнитна активност се очаква да продължи поне до 9 август.

Според прогнозите на Британската геоложка служба вероятността за геомагнитни смущения се увеличава заради две изхвърляния на коронална маса от Слънцето, регистрирани на 3 и 4 август.

Учените предупреждават, че облаците от слънчева плазма могат да нанесат страничен удар върху магнитното поле на Земята. В същото време към планетата се движи и поток от високоскоростен слънчев вятър, идващ от малка коронална дупка на повърхността на Слънцето.

Ако двата феномена съвпаднат, геомагнитната активност може да достигне ниво G1 – най-ниската степен по международната скала за магнитни бури.

Какво означава това?

Бурите от клас G1 се считат за слаби и обикновено не представляват сериозна опасност нито за хората, нито за електропреносните системи или комуникациите.

Макар някои хора да съобщават за главоболие, умора, сънливост, раздразнителност или колебания в кръвното налягане по време на магнитни бури, няма убедителни научни доказателства, че слабите геомагнитни смущения директно причиняват тези симптоми.

Експертите напомнят, че прогнозите за космическото време могат да се променят с постъпването на нови данни, затова силата и продължителността на очакваната магнитна буря ще бъдат уточнявани.