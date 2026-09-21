Американската армия се готви за голямо разширяване в Полша

Полша иска американското военно присъствие на нейна територия да нарасне до около 15 000 души - повече от два пъти над сегашното равнище. Планът включва както ротационни сили, така и между 3500 и 5000 военнослужещи, които да бъдат постоянно разположени в бъдеща американска база. Варшава поставя проекта в центъра на политиката си за сигурност на източния фланг на НАТО, докато войната в съседна Украйна навлиза в петата си зима. Окончателно решение от Вашингтон обаче все още няма.

Целта е 15 000 американски военни

„Говорим за цел от 15 000 войници“, заяви полският заместник-министър на отбраната Станислав Вжонтек пред радио RMF24. По думите му приблизително 10 000-11 000 души ще бъдат разполагани на ротационен принцип, а около 4000-5000 ще служат постоянно в планираната американска база. В момента в Полша има между 6500 и 7000 американски военнослужещи.

Увеличаването няма да стане наведнъж. Според Вжонтек присъствието трябва да бъде изграждано поетапно до 2039 г., като скоростта ще зависи от международната обстановка, оценката на заплахите и решенията на американската страна.

Заместник-министърът даде и първа представа къде може да се намира бъдещата база. Той посочи западната част на Полша като логичен вариант заради по-добрата логистика и по-голямата отдалеченост от потенциална атака, но подчерта, че американската страна ще има решаваща дума при избора на мястото.

Тръмп: Има значителен напредък

Полските планове получиха силен политически сигнал от Вашингтон. На 17 септември президентът Доналд Тръмп съобщи, че е постигнат „значителен напредък“ към създаването на постоянна база на американската армия в Полша. Той добави, че ако проектът бъде окончателно договорен, местоположението може да бъде обявено скоро.

Полският президент Карол Навроцки отговори, че Варшава е готова да продължи работата за укрепване на отбранителното сътрудничество и да предостави подходящо място за базата. Въпреки оптимистичните изявления и от двете страни официално окончателно решение от САЩ все още не е обявено. Пентагонът продължава и по-широкия си преглед на американското военно присъствие в Европа.

Това прави полския случай особено интересен. Докато администрацията на Тръмп разглежда варианти за намаляване или преструктуриране на част от американските сили на континента, Варшава настоява точно за обратното - повече американски войници и постоянно военно присъствие на своя територия. Асошиейтед прес отбелязва, че през май част от американските сили в Полша бяха изтеглени, но двете държави впоследствие увериха, че става дума за преструктуриране, а не за отказ от ангажимента към сигурността на Полша.

Базата ще струва милиарди

Подобен военен проект ще изисква и огромна инфраструктура. Вжонтек заяви, че подготовката на постоянната база може да струва над 15 млрд. злоти (3,45 млрд. евро). Ще бъдат необходими специално законодателство и отделно финансиране, а инвестициите ще зависят и от размера на американското участие.

Полша обаче вече отделя изключително голям ресурс за отбраната. За 2026 г. военните разходи са планирани на около 200 млрд. злоти (46 млрд. евро), или приблизително 4,8% от БВП - един от най-високите дялове сред държавите от НАТО. Варшава инвестира едновременно в ново въоръжение, противовъздушна отбрана и разширяване на инфраструктурата за съюзническите сили.

Туск предупреждава за нов тип заплаха

Ускоряването на преговорите със САЩ идва на фона на все по-тревожни предупреждения от полското правителство. Премиерът Доналд Туск заяви миналата седмица, че според информация, получена от полските и съюзническите служби, има риск Русия да използва дронове или ракети при хибридни действия срещу държави от източния фланг на НАТО, след което подобни инциденти да бъдат представяни като случайни. Това е оценка на полското правителство, която Москва отхвърля в по-широкия спор около обвиненията за руски хибридни операции в Европа.

Именно тази оценка обяснява защо Варшава настоява американското военно присъствие да стане не само по-голямо, но и постоянно. За полското правителство 15 000 американски военнослужещи биха били част от по-широкото възпиране на източния фланг. За Вашингтон решението тепърва трябва да бъде вписано в цялостния преглед на американските сили в Европа.