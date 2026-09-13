САЩ готви база в Испания за въоръжени бомбардировачи B-52
Морон ще може да приема три стратегически бомбардировача със заредени боеприпаси, а Вашингтон планира инвестиция за 75,5 млн. долара
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Морон ще може да приема три стратегически бомбардировача със заредени боеприпаси, а Вашингтон планира инвестиция за 75,5 млн. долара
Те ще пристигнат с лично оръжие и боеприпаси
Повод за предложението е ново запитване от американската страна
Може да ни потрябва, ако Иран ни атакува, каза US президентът
Поне 100 милиона лева инвестиции се очакват в ямболско
Това е най-голямата военна база в Аляска, живеят там над 32 хиляди души
Мой приоритет е прекратяването на конфликтите, а не започването им, каза американският президент
Тази база е ключов логистичен център за операциите на САЩ и НАТО в Югоизточна Европа
Засега е "трудно да се говори за конкретни срокове"
Принцът е посетил Полша по искане на британското правителство
Медии предадоха за взривове в руската военновъздушна база „Енгелс“
Инцидентът е станал на завоя към един от входовете на американската база в Ново село
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Военната база "Зона 51" отдавна е свързана с теории за конспирация с извънземни
Американският президент с изненадващо посещение в база Айн Ал Асад в Ирак
Голям пожар бушува в района на град Буджа, окръг Измир, и застрашава местна военна база, съобщи частната турска телевизия СиЕнЕн-Тюрк. Огънят е възни...
Американски пътнически самолет се приземи по погрешка във военна база в Южна Дакота в четвъртък вечер. Инцидентът предизвика суматоха както сред пътни...
Пентагона потвърди за стрелец, от JBA дадоха сигнал "All clear" час по-късно Военната база "Андрюс" (JBA) е била затворена в 9,00 часа тази сутрин (м...
Четирима бойци загинаха при атаката си срещу индийска военновъздушна база близо до границата с Пакистан, информира BBC. Двама войници също бяха бяха у...
Бойни самолети ежедневно плашат кокошките в Сливен. Това стана ясно от изявление на кмета на общината Кольо Милев, който се пошегува пред журналисти:...