Военна база позлатява наш град! Дъжд от пари

След повече от две години, прекарани в политически спорове и стратегически декларации, България най-сетне премина към действия.

Правителството направи първите конкретни стъпки към изграждането на нова голяма военна база за нуждите на Българската армия и НАТО в района на село Кабиле и авиобаза Безмер край Ямбол

Проектът предвижда изграждане на мащабна инфраструктура, която да приюти многонационална бойна група на Алианса – а при нужда и цели бригадни и дивизионни формирования с хиляди военнослужещи и стотици единици техника.

База от ново поколение – първа по рода си у нас

Идеята за разширяване на военното присъствие на НАТО в Югоизточна Европа датира още от лятото на 2023 г., когато тогавашният премиер Николай Денков заяви, че броят на съюзническите войници в България ще се увеличи четирикратно. Целта: сегашната батальонна бойна група – под италианско командване, с участие на САЩ, Великобритания и Гърция – да се трансформира в пълноценна бригада с над 5000 военнослужещи.

Тогавашният министър на отбраната Тодор Тагарев дори определи новата база като „малък град“ с инвестиции от поне 100 милиона лева, включващи сгради, казарми, технически съоръжения, логистика и съпътстваща инфраструктура.

Съвместен проект с Италия

След дълги подготвителни процедури, на последното заседание на Министерския съвет бе одобрен проект на споразумение между правителствата на България и Италия за съвместно изграждане и използване на военни съоръжения на територията на военно формирование „Кабиле“.

Споразумението предвижда създаване на военна инфраструктура, предназначена за многонационалната бойна група, разположена в България. Строителството трябва да бъде съобразено с нуждите на НАТО и с бъдещи оперативни изисквания.

Защо точно Кабиле и Безмер?

Мястото е избрано стратегически – в близост до съществуващи военни обекти, включително авиобаза Безмер, която вече се използва съвместно от български и съюзнически сили. Освен това районът разполага с:

Добра гражданска инфраструктура – жп линия, шосета, комуникации

Относителна близост до летището в Бургас

Голям свободен терен за бъдещо развитие

Икономика и работни места: Възможност, но не и гаранция

Очаква се строителството на базата да ангажира десетки фирми и стотици работници, като ще се подобри пътната, водната и електрическата инфраструктура в региона. След завършване на проекта, се откриват възможности за работни места в поддръжка, логистика, охрана и услуги, както и за местни компании, които могат да предоставят стоки и услуги на базата.

Но ключовата дума тук е „възможност“ – не автоматичен икономически подем. Досегашният опит с други натовски съоръжения показва, че ефектът зависи от начина, по който държавата и местната власт управляват този ресурс.

Какво показва опитът в чужбина?

„Рамщайн“, Германия – една от най-големите американски бази в Европа, с десетки хиляди войници и семейства. Всяка година базата внася стотици милиони евро в местната икономика чрез наеми, потребление, договори с фирми, инфраструктура и данъци.

„Авиано“, Италия – базата доведе до създаването на нови работни места, ресторанти, услуги и дори училища за децата на американските военни. Местната безработица спадна, а пазарът на имоти процъфтя.

Шчечин, Полша – с откриването на щаб на НАТО в града, в региона започнаха инвестиции в пътища, телекомуникации и индустриални зони, а фирми в сектора на логистиката увеличиха капацитета си.

България – вече стратегически домакин

С изграждането на базата край Кабиле и Безмер, България затвърждава позицията си като важен логистичен и оперативен хъб на югоизточния фланг на НАТО. Това носи сигурност, но и отговорност – както към съюзниците, така и към местното население.

Предстои да видим дали инвестициите ще се реализират ефективно и дали тази стратегическа стъпка ще доведе до реален икономически ефект за Ямболския регион. Потенциал има. Остава да бъде използван.

