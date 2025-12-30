От минус 18 до плюс 18! Вижте какво време ни връхлита през януари

Най-ниските температури през януари в страната ще паднат между минус 18 и минус 13 градуса, докато най-високите ще достигнат между 10 и 15 градуса, а на места в Предбалкана – дори до 18 градуса. По Черноморието студът ще бъде по-умерен. Това съобщи за БТА главен асистент д-р Красимир Стоев, синоптик в Национален институт по метеорология и хидрология, представяйки прогнозата за времето у нас през януари.

Температури около нормата, но с остри крайности

Средната месечна температура през януари се очаква да бъде около климатичната норма. В Северна България и по високите полета тя ще е между минус 2 и 1 градуса, по Черноморието, в Горнотракийската низина и долината на река Струма – от 0 до 4 градуса, а в планинските райони – между минус 10 и минус 3 градуса. Валежите за месеца също ще бъдат около нормата – между 30 и 70 литра на квадратен метър.

Студен старт и рязко затопляне в първите дни

Месецът ще започне със студено време, но още на 2 януари се очаква промяна. С ориентиране на вятъра от югозапад ще започне пренос на по-топли въздушни маси, което ще доведе до чувствително повишение на температурите. До средата на първото десетдневие времето ще бъде сравнително топло, особено в планинските райони и местата, изложени на южен вятър. Преобладаващо ще бъде слънчево, но в западната част на Дунавската равнина и в Горнотракийската низина ще се задържат мъгли и по-ниски температури заради липсата на вятър.

Между 6 и 10 януари – сериозни валежи

В периода от 6 до 10 януари синоптиците очакват създаване на валежна обстановка, като на места валежите ще бъдат значителни. В по-голямата част от страната ще вали дъжд, но в Северна и Западна България, със застудяването, той бързо ще премине в сняг. Това ще постави началото на по-типичната зимна картина за сезона.

Динамично второ и трето десетдневие

През второто и третото десетдневие времето ще остане променливо и често валежно. В Северна и Западна България ще превалява сняг и ще се образува снежна покривка. В Южна България и по Черноморието валежите ще са предимно от дъжд, който към края на процесите ще преминава в сняг, но без условия за трайно задържане на снежна покривка. Температурите ще бъдат близки до обичайните, а на места в Северна България – и малко по-ниски, като кратки затопляния ще настъпват при навлизане на средиземноморски циклони с югозападен пренос.

Януари – месецът, който определя зимата

Януари традиционно е най-студеният и най-снежният месец в годината и често задава тона на цялата зима – дали ще бъде мека, нормална или сурова. Именно през този месец е най-голяма вероятността за нахлувания на арктичен въздух от север, които често се комбинират със средиземноморски циклони и водят до продължителни и обилни снеговалежи. В Северна и Източна България тези ситуации нерядко са съпътствани от силен северен вятър, виелици и навявания, образуващи преспи.

Рекорди от миналото и астрономическа картина

Средният брой дни със снежна покривка през януари е най-голям в Северозападна България – около 20, и най-малък по Черноморието – между 2 и 5. Абсолютният температурен минимум за страната е минус 38,3 градуса, измерен в Трън на 7 януари 1947 г., припомня д-р Стоев. В същото време януари е способен и на рязко затопляне – в миналото температурите са достигали 20–23 градуса. Астрономически месецът започва с ден от 9 часа и 7 минути, а в края му продължителността на деня нараства до 9 часа и 56 минути, като фазите на Луната през януари включват пълнолуние на 3 януари и новолуние на 18 януари.

