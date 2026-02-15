Снегът се завърна! Появи се и голяма опасност

В планините на много места вали дъжд, като в по-високите части преминава в сняг, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския червен кръст.

Има ураганни, бурни ветрове, а на места е облачно и мъгливо, допълниха от ПСС.

За изминалото денонощие спасителните екипи не са реагирали на сериозни сигнали за инциденти.

В планините облачността ще е значителна, с краткотрайни временно интензивни валежи от дъжд, на места с гръмотевици. В Рило-Родопския масив и Западна Стара планина над около 2000 метра валежите ще са от сняг. Ще духа силен, по високите части и бурен вятър от юг-югозапад, като след обяд ще се ориентира от запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра – около 1°, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Затвориха ски зоната в Пампорово заради силния дъжд, съобщиха за Фокус от Планинската спасителна служба в курорта. Духа и силен вятър и това създава опасност за туристите, поясниха от службата.

Днес за област Смолян е обявен оранжев код за интензивни валежи и жълт код за силен вятър. Очакваните количества дъжд около 25-35 mm, като на места могат да достигнат и над 50 mm.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com