6 евро отгоре за месец и половина! Пазарът под лупа след еврото

Потребителската кошница е поскъпнала с 6 евро от началото на годината. Това обяви пред бТВ Владимир Иванов от Координационния център за еврото, като уточни, че ръстът не е свързан с въвеждането на единната валута, а основно със сезонни фактори. Въпреки това част от увеличенията при зеленчуците са над 100%, което поставя въпроса дали обяснението със зимния фактор е достатъчно убедително за потребителите.

Зеленчуците удрят над 100%

Според Иванов ръстът е концентриран в ограничен брой продукти. „В момента имаме изцяло сезонния фактор. Червен пипер - над 100%. Зелен пипер - над 100%. Тиквички - над 100%“, посочи той. По думите му става дума за закономерен пазарен процес, обусловен от ограничено предлагане през зимните месеци.

Иванов призна, че увеличенията са „доста стряскащи“, като към тях се добавя и поскъпване при краставиците. Въпреки това подчерта, че при други основни хранителни продукти няма съществено движение. „Брашното, яйцата и захарта са на нула от началото на годината. Киселото мляко е с минус 6 цента, свинското месо - с минус 32 цента“, обясни той, като допълни, че зимното поскъпване би се случило независимо от валутата.

Еврозоната - гладък преход, но под напрежение

Месец и половина след влизането на България в еврозоната и малко повече от две седмици след преминаването изцяло към плащане в евро, Иванов отчете „много гладък процес“. По думите му около 85% от левовете вече са иззети от БНБ, а в обращение остават приблизително 5 млрд. лева.

„Нямаме проблем с обращението, добре сме обезпечени и с евро, и с левови наличности“, заяви той. Обмяната на левове в БНБ остава безплатна, а в търговските банки и пощите е възможна в рамките на шест месеца.

„Сивите пари“ и предупреждението

Иванов коментира, че е нормално около 10% от левовете да останат извън системата - заради колекционери или изгубени банкноти. Въпреки това призна, че част от необменените средства може да са недекларирани доходи.

„Има пари, които хората няма как да покажат. Съветвам ги да ги декларират и да си платят данъка навреме. Няма как да се избегне недекларирането“, каза той.

Хиляди проверки и солени глоби

Контролът по повод въвеждането на еврото продължава до 8 август. НАП е извършила над 8000 проверки, образувани са 571 административно-наказателни преписки и са издадени 80 наказателни постановления. КЗП има около 160 преписки.

Глобите варират между 5 000 и 200 000 лева. „Рецидивизмът не е добра практика, защото следващата санкция е още по-сериозна“, подчерта Иванов. По думите му делът на нарушителите е около 11-12% от участниците на пазара, а по Закона за въвеждане на еврото - под 10%.

„Номера“ при услугите

Най-честите нарушения се откриват при малки търговски обекти и услуги. Иванов даде примери за фризьорски салони, където постригване от 10 лева е скочило до 20 евро, както и за автомивки, които намаляват цената номинално, но съкращават времето на услугата.

„Такива номера дразнят хората“, заяви той, посочвайки и случаи при детски атракциони, където такса от едно левче е заменена с едно евро.

Проверките, включително и около 14 февруари при цветарските магазини, предстои да бъдат обобщени. Институциите уверяват, че ще продължат да следят за правилното обозначаване на цените и за опити за необосновано повишение, докато обществото остава чувствително към всяко ново поскъпване.

