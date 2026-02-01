Зеленчуците тръгнаха рязко нагоре, плодовете поевтиняват

Цените на повечето зеленчуци на стоковите борси у нас продължават да растат и през тази седмица, докато при плодовете тенденцията е в обратната посока и се отчита поевтиняване. Това показват данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата.

Индексът на тържищните цени, който измерва движението на хранителните стоки на едро в България, се повишава с 0,16 процента и достига 2,463 пункта спрямо 2,459 пункта седмица по-рано. Базовото равнище от 1,000 пункта е от 2005 година, което показва, че ценовият натиск при храните остава траен.

Най-сериозното поскъпване при зеленчуците отново е при чушките. Зелените чушки скачат с над 42 процента и се търгуват по 2,30 евро за килограм, а червените поскъпват с близо 25 процента до 2,34 евро за килограм. Значителен ръст се отчита и при тиквичките, чиято цена се увеличава с близо 29 процента до 2,25 евро за килограм. По-скъпи са също зелето, морковите и краставиците, макар и с по-умерен ръст.

В същото време част от основните зеленчуци поевтиняват. Цената на зрелия лук кромид пада с близо 7 процента, картофите поевтиняват с над 6 процента, а доматите отстъпват с близо 3 процента и се търгуват под 2 евро за килограм.

При плодовете почти навсякъде се отчита спад, като изключение правят единствено лимоните, които поскъпват символично и се продават по 1,63 евро за килограм. Най-силно поевтиняват ябълките, следвани от портокалите. Надолу се движат и цените на мандарините и бананите, което временно облекчава разходите за плодовата кошница.

При млечните продукти посоката е смесена. Кравето сирене поскъпва с малко над 2 процента, а кашкавалът тип „Витоша“ също отчита ръст. В същото време киселото и прясното мляко поевтиняват, докато цената на кравето масло се повишава осезаемо и достига 1,68 евро за пакетче от 125 грама.

Поевтиняване има при замразеното пилешко месо и яйцата размер М, както и при ориза и олиото. За сметка на това брашното тип 500 поскъпва с близо 4 процента, а захарта също тръгва нагоре. Цената на зрелия фасул се покачва минимално, докато лещата остава слабо надолу.

Данните на ДКСБТ показват, че ценовият натиск при основни храни и зеленчуци остава сериозен, въпреки временните понижения при част от плодовете и отделни стоки от потребителската кошница.

