Храните тръгнаха нагоре по борсите, зеленчуците водят ръста

Повечето плодове, зеленчуци и основни хранителни стоки поскъпват на борсите у нас през последната седмица, сочат данните на Държавна комисия по стоковите борси и тържищата. Индексът на тържищните цени се повишава с 1,63 процента до 2,429 пункта, което показва продължаващо напрежение при цените на едро. Само ограничен брой продукти отчитат поевтиняване.

Ръстът при зеленчуците е най-осезаем, като тиквичките поскъпват с 19,17 процента и се търгуват по 1,43 евро за килограм. Цените на доматите се повишават с 8,33 процента до 1,82 евро за килограм, а зелето поскъпва с 6,34 процента до 0,42 евро за килограм. По-скъпи са също червените чушки, морковите и други основни зеленчуци, които остават сред продуктите с най-динамично ценово движение.

В същото време при част от зеленчуците се отчита спад, като цената на краставиците намалява с 13,03 процента до 2,15 евро за килограм. Поевтиняване има още при зрелия лук кромид, картофите и зелените чушки, което частично компенсира общото поскъпване, но не успява да обърне тенденцията.

При плодовете по-високи цени тази седмица се отчитат при ябълките, лимоните, портокалите и бананите. Единствено мандарините поевтиняват леко и се търгуват по 1,21 евро за килограм, което ги поставя сред малкото изключения на фона на общия ценови ръст.

Млечните продукти показват смесена динамика, като цената на кравето сирене се повишава минимално до 6,02 евро за килограм, докато кашкавалът тип Витоша поевтинява до 9,37 евро за килограм. Киселото мляко с масленост над 3 процента поскъпва до 0,75 евро за кофичка от 400 грама, а прясното мляко достига 1,19 евро за литър. Кравето масло също е по-скъпо и се търгува по 1,55 евро за пакет от 125 грама.

При месото и яйцата се отчита по-умерено движение, като замразеното пилешко месо поевтинява леко до 3,51 евро за килограм. Яйцата размер М поскъпват и се търгуват по 0,22 евро за брой на едро, което отразява засиленото търсене.

Основните хранителни продукти като ориз, зрял фасул, леща, брашно и олио също отчитат поскъпване, докато захарта е сред малкото стоки с понижение на цената. Данните показват, че натискът върху цените на едро остава, като движението при храните продължава да бъде неравномерно, но с ясно изразена възходяща тенденция.

