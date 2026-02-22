Скъпото кафе променя навиците на милиони американци

Покачващите се цени на кафето в Съединените щати карат част от потребителите да променят навиците си. Някои намаляват консумацията, други се отказват от посещенията в кафенета, а трети изцяло спират напитката, съобщава Асошиейтед прес.

35-годишната Чандра Донелсън от Вашингтон се отказва от ежедневната си чаша заради разходите. Лиз Суини от Бойзи намалява консумацията от три на една чаша дневно, а Дан ДеБаун от Минитонка вече не купува кафе навън и го приготвя вкъщи.

По данни на индекса на потребителските цени през януари кафето в САЩ е поскъпнало с 18,3% на годишна база, а за пет години увеличението достига 47%. Платформата Toast отчита средна цена от 3,61 долара за топло кафе и 5,55 долара за студено.

Климатът и борсите диктуват цената

Почти цялото кафе в САЩ е вносно. Сушата във Виетнам, проливните дъждове в Индонезия и горещото време в Бразилия намаляват добивите и вдигат цените глобално. Кафето е борсов продукт и остава сред най-търгуваните суровини след петрола и златото.

Според Националната кафе асоциация две трети от американците продължават да пият кафе ежедневно, което показва, че потреблението остава сравнително стабилно въпреки ценовия натиск.

Качественото кафе печели

Председателят на Кафе Асоциация България Георги Гагов коментира, че в световен мащаб няма спад на интереса, но се променя моделът на потребление. Веригите губят част от клиентите си за сметка на по-качествени предложения и локални пекарни.

Според него се наблюдава изравняване на цената между конвенционалното и специалното кафе. Лошата реколта повиши цената на масовото кафе и разшири интереса към по-качествения продукт, който предлага по-добър вкус, аромат и прозрачност на произхода.

КОВИД и новите технологии също променят пазара - хората започнаха да приготвят кафе вкъщи и да търсят по-висок стандарт.

България и еврозоната

Гагов посочва, че в България цената на еспресото дълго е била изкуствено ниска, което е влияело на качеството. Според него не може едновременно да се предлага много евтин и висококачествен продукт.

Относно еврозоната той смята, че по-отвореният европейски пазар означава по-голяма конкуренция и по-високо качество. Браншът у нас се професионализира, включително чрез отделно признатата професия „бариста“.

В глобален план интересът към качественото кафе продължава да расте, а зад всяка чаша стои дълъг производствен процес, в който участват фермери, търговци и специалисти по целия свят.

