Заплатите в Еврозоната губят инерция, но инфлацията се успокоява

Темпът на нарастване на заплатите в страните от еврозоната осезаемо се забавя през 2025 г., въпреки че пазарът на труда остава изключително устойчив. Данните на Европейската централна банка показват, че натискът върху разходите за труд отслабва, а това е развитие, което може да се окаже решаващо за задържането на инфлацията около или дори под целевото равнище от 2 на сто.

Според официалната статистика договорените възнаграждения през четвъртото тримесечие на 2025 г. са се увеличили с 2,95% на годишна база. За цялата година ръстът е 2,83% - чувствително по-нисък от отчетените 4,51% през 2024 г., когато силното поскъпване на живота доведе до по-агресивни искания за компенсация чрез заплати. Именно това понижение в динамиката на доходите сега се разглежда като знак за постепенно нормализиране на икономическата среда.

Анализатори, цитирани от „Уолстрийт джърнъл“, отбелязват, че по-умереното покачване на възнагражденията намалява риска от спирала между заплати и цени. Ако доходите продължат да растат с темп, близък до този на инфлацията, вероятността от нов инфлационен натиск значително отслабва. Очакванията на икономистите от ЕЦБ са през 2026 г. увеличенията на заплатите още повече да се доближат до движението на потребителските цени.

Любопитното е, че това забавяне не е резултат от отслабване на трудовия пазар. Безработицата в еврозоната остава близо до исторически минимални равнища, а в някои страни дори се отчита недостиг на работна сила. Демографските тенденции - застаряващо население и ограничено навлизане на млади работници - допълнително затягат пазара.

Паралелно с това анализи на Европейската инвестиционна банка и Банката за международни разплащания не намират засега убедителни доказателства, че навлизането на изкуствения интелект води до масова загуба на работни места. Експертите обаче предупреждават, че технологичните промени могат да окажат по-силен ефект в средносрочен план, особено върху определени професии и сектори.

Като цяло комбинацията от стабилна заетост и по-бавен ръст на възнагражденията очертава по-балансирана икономическа картина за еврозоната - такава, при която инфлацията изглежда по-малко заплашителна, без това да става за сметка на сериозен спад в заетостта.

