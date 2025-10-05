Експерт даде идеалната формула за плащане с идването на еврото
Съветва ни да избягваме кешовите плащания в първите месеци и да се възползваме от новите дигитални и...
Влизането на България в Еврозоната ще засили търговско-икономическите отношения
Целта на кампанията е гражданите да получат ясна, подробна и достоверна информация
Като централни банкери сме длъжни да гарантираме стабилност и предвидимост, заяви Димитър Радев
На този етап целта е да се даде време и насоки на бизнеса да приведе етикетирането на цените в съотв...
Държавата обещава безкомпромисен контрол и защита на потребителите по време на прехода към единната...
Вече е получено потвърждаване от страна на някои вериги за готовност за публикуване на данни
Ръстът на безкешовите плащания в България дава спокойствие на бизнеса и потребителите
Участниците ще могат да задават своите въпроси
В лицето на правителството гражданите и бизнесът имат коректен партньор, каза финансовият министър
Кампанията се води от 2 септември насам и обхваща много населени место
Еврозоната не е в най-добрата си форма, но валутата евро се представя доста добре, заяви Маню Мораве...
Предлага се подробна и достоверна информация за основните етапи и срокове от процеса
Тече Националната информационна кампания за въвеждане на еврото в България
България е на финалната права по пътя към въвеждането на еврото
Инвестициите са ключ към защита на спестяванията преди еврозоната
Водещи експерти обсъдиха бъдещето на страната в контекста на въвеждането на еврото, ролята на финанс...
Кристин Лагард приветства България като нов член на еврозоната от 1 януари
Председателката на ЕЦБ обяви, че стабилността на цените е гарантирана и че гласът на страната ще теж...
Идеята на финансовата институция е да поддържа стабилност на валутата, на цените и да държи под конт...