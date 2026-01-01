Опасни капани при въвеждането на еврото

Бъдете изключително внимателни и се пазете от измами при въвеждането на еврото, предупреждават от Министерство на вътрешните работи. При най-малко съмнение за измама или злоупотреба гражданите трябва незабавно да подадат сигнал на телефон 112 или да посетят най-близката структура на министерството.

От МВР отправиха превантивни съвети във връзка с официалното въвеждане на еврото като платежно средство от 1 януари 2026 г., като подчертаха, че подобни преходни периоди често се използват от измамници, които се възползват от объркването и притесненията на хората.

Началникът на сектор „Измами“ в Главна дирекция Национална полиция гл. инспектор Златка Падинкова предупреди да не се предоставя лична или банкова информация като ЕГН, номер на банкова сметка, данни за банкова карта или ПИН код на непознати, независимо за какви се представят. Тя призова за особена предпазливост при телефонни обаждания и електронни писма, които изглеждат като изпратени от банки, пощи, полиция или други институции, тъй като именно чрез тях най-често се изисква потвърждаване на лични или банкови данни.

Подобна комуникация трябва незабавно да бъде прекъсната, без да се отговаря на въпроси, да се отварят линкове или да се следват инструкции, подчерта гл. инспектор Падинкова, като отбеляза, че това е сигурен начин да се предотврати финансова злоупотреба.

От МВР напомнят още, че обмяната на левове в евро трябва да се извършва единствено на официални места като банки и пощенски станции, където през първите шест месеца тя ще бъде без такса. Очаква се на 1 януари пощенските клонове в страната да бъдат обхождани от униформени и полицейски патрули, като екипи на охранителната полиция и областните дирекции на МВР, подпомагани от жандармерията, ще следят за обществения ред около обектите.

