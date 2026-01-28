Европейска държава първенец поема към еврото

Швеция може да направи първа крачка към еврозоната за първи път от повече от две десетилетия. Управляващата Умерена партия обяви, че ще създаде специална комисия, която да оцени плюсовете и минусите от приемането на еврото, ако формацията запази властта си след парламентарните избори през септември.

Новината беше съобщена от финансовия министър Елизабет Свантесон, която призна, че въпросът вече не може да бъде заобикалян. По думите ѝ, при задълбочаващата се икономическа интеграция със страните от Европейския съюз, балансът между рискове и ползи се е променил съществено.

„Очевидно е, че този въпрос трябва да бъде разгледан сериозно и това е задача, с която ще се заема възможно най-рано през следващия мандат“, заяви Свантесон по време на парламентарен дебат, цитиран от The Local Sweden.

Швеция отхвърли въвеждането на еврото на референдум през 2003 г., когато 56% от избирателите гласуваха „против“. Оттогава обаче икономическата и геополитическата среда се промени драстично. Войната в Украйна, напрежението със Русия, новата търговска политика на президента на САЩ Доналд Тръмп и нарастващите мита отново извадиха темата за еврозоната на преден план.

Дълго време независимата парична политика на Швеция беше сочена като ключово предимство, помогнало на страната да премине по-леко през световната финансова криза от 2008–2009 г., дълговата криза в еврозоната и пандемията. В последните години обаче изследователи все по-често посочват, че по-дълбоката интеграция с еврозоната би донесла значителни търговски и дори сигурностни ползи.

Свантесон подчерта, че дори евентуална положителна препоръка на комисията няма да означава бързо въвеждане на еврото. Процесът би отнел години и би изисквал широка политическа и обществена подкрепа.

Сериозна пречка остават „Шведските демократи“ – най-голямата партия вдясно, която подкрепя правителството на малцинството, но категорично се противопоставя на еврото. Според икономическия им говорител Оскар Шьостед, единната валута е „изключително рисков залог“, който поставя благосъстоянието на шведския народ на карта.

Данните от обществените нагласи показват постепенно, но не и решително разместване. Докато през 2003 г. подкрепата за еврото беше едва 42%, през май 2025 г. вече 32% от шведите са „за“, 49,5% остават „против“, а близо една пета от обществото все още няма ясно изразена позиция.

Така Швеция за първи път официално признава, че темата за еврото вече не е затворена – и че въпросът не е дали, а кога и при какви условия страната ще направи следващата стъпка.

