Кристин Лагард хвърли най-важната новина за ЕЦБ

Президентът на Европейската централна банка Кристин Лагард сложи край на спекулациите за предсрочно оттегляне от поста си. В интервю за „Уолстрийт джърнъл“, цитирано от Ройтерс, тя заяви, че очаква да остане начело на институцията до края на мандата си. Коментарът идва дни след публикация на „Файненшъл таймс“, според която Лагард обмисля да напусне преди президентските избори във Франция догодина.

„Когато погледна назад към всички тези години, мисля, че сме постигнали много, че аз съм постигнала много“, заяви тя. „Трябва да консолидираме постигнатото и да се уверим, че то е наистина солидно и надеждно. Затова моята основна позиция е, че това ще отнеме до края на мандата ми“, допълни Лагард.

По информация на Ройтерс тя е изпратила лично съобщение до колегите си от ЕЦБ, в което ги уверява, че остава напълно концентрирана върху ръководството на най-важната финансова институция в Европа. Според източници тя е подчертала, че ако реши да се оттегли, те ще научат това от нея, а не от медиите.

Публикацията на „Файненшъл таймс“ твърдеше, че евентуално ранно напускане би дало възможност на френския президент Еманюел Макрон да има по-силна дума при избора на неин наследник. Лагард обаче публично не потвърди подобни планове.

В интервюто си тя подчерта, че основната ѝ мисия остава поддържането на ценова и финансова стабилност и „защитата на еврото, като се подсигури, че то е стабилно и силно“. Лагард намекна и за бъдещите си планове, като отбеляза, че вижда Световния икономически форум като „една от многото възможности“, които би обмислила след края на мандата си във Франкфурт.

