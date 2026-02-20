Сблъсък! Държавата плаща повече, бизнесът плаща по-високи данъци

Разликата между възнагражденията в частния и в държавния сектор отново стана повод за ожесточен спор между работодатели и синдикати. Данните за третото тримесечие на 2025 г. показват, че средната брутна заплата в държавните структури достига 2844 лева, докато в частния сектор е 2621 лева. Това е една от най-сериозните разлики в полза на публичния сектор през последните години.

Според председателя на Общото събрание на АИКБ Васил Велев реалната картина е още по-изразена, когато се погледнат нетните доходи. „Разликата в нетните доходи – това, което остава след данъци и осигуровки, е дори по-голяма. Тя е 526 лева средно“, заяви той пред Нова телевизия. По думите му причината е в различния режим на осигуряване. Голяма част от заетите в публичния сектор – в МВР, отбраната, съдебната власт и държавната администрация – плащат само 10% данък върху доходите и не внасят осигуровки за своя сметка, което означава, че от брутната им заплата се удържат единствено 10%.

В частния сектор, подчерта Велев, работещите поемат 22,4% за осигуровки и Данък общ доход. Така нетният доход в публичния сектор се намалява с 10%, а в частния – с 22,4%, което формира разлика от около 525–526 лева средно. Той изтъкна, че освен данъчния ефект има и структурен проблем – липса на прозрачност и изкривяване на пазара на труда. „Живеем в пазарна икономика. Заплатите се включват в себестойността на продукцията и формират крайната цена. Ако тя не може да бъде реализирана на пазара, няма как да се изплатят по-високи възнаграждения“, заяви Велев.

Според него, когато публичният сектор значително изпреварва частния по възнаграждения, това води до изтегляне на кадри и ресурси към държавната сфера и отслабване на бизнеса. „Освен това по-високите заплати в публичния сектор се изплащат на повече хора, отколкото ни трябват“, каза още той.

Президентът на КНСБ Пламен Димитров обаче оспори тезата за изоставане на частния сектор. Той направи разграничение между „държавен“ и „обществен“ сектор и посочи, че в обществения сектор работят около 600 хиляди души, като приблизително 114 хиляди са в държавното управление без сектор „Сигурност“, където държавата поема осигуровките.

Димитров изтъкна, че при сравнение между третото тримесечие на 2022 г. и същия период на 2025 г. реалният ръст на заплатите, след приспадане на инфлацията, е 22,7% в частния сектор и 22,1% в обществения. „Тоест не е вярно, че възнагражденията в частния сектор изостават като темп на растеж“, заяви той.

По думите му през различните години има колебания, като в някои периоди частният сектор расте по-бързо, а в други общественият изпреварва. „През 2025 г. към третото тримесечие общественият сектор получава със 75 евро повече от частния. Това обаче вероятно ще се изравни през четвъртото тримесечие, тъй като частният сектор наваксва“, обясни синдикалният лидер.

Той се позова на данни от НСИ и призова дебатът да се води със статистика. Според него за третото тримесечие на 2025 г. средната заплата в обществения сектор е 2062 лева, а в частния – 2511 лева, а средната за страната достига 2678 лева, което представлява ръст от 65% за последните четири години. „Няма как да се съгласим, че някой „изсмуква“ средства отнякъде. В крайна сметка всички плащаме – не само бизнесът. Плащаме данъци и осигуровки, и то не по-малки от тези на бизнеса“, подчерта Димитров.

