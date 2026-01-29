1562 лева вече не стигат. Тревожни данни за издръжката на живота

Необходимият нетен месечен доход за издръжка на един работещ е 1562 лева (799 евро). Това сочат данните на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) за четвъртото тримесечие на 2025 година, които бяха представени на пресконференция. За тричленно семейство (двама възрастни и едно дете до 14 г.) са необходими 2812 лв. (1438 евро) за издръжка.

Необходимият за издръжка доход нараства с 1% на тримесечна база и 6% на годишна база, каза президентът на КНСБ Пламен Димитров.

По думите му основният натиск върху семейните бюджети идва от продължаващото поскъпване на храните, жилищните разходи и услугите, които имат най-голяма тежест в потребителската кошница. Данните показват още, че ръстът на доходите в редица сектори изостава от реалните разходи за живот, което задълбочава усещането за обедняване. Според синдиката това увеличава риска все повече работещи да изпаднат под прага на достойния жизнен стандарт, въпреки че имат постоянна заетост.

