Голяма новина за заплатите. Една професия ликува

Българите са изпратили 2025 година с чувствително по-високи доходи, сочат финалните данни на Националния статистически институт.



В края на четвъртото тримесечие на 2025 г. средната месечна работна заплата в страната вече е достигнала 2678 лева (1369 евро). Само в рамките на последното тримесечие на 2025 г. възнагражденията са се увеличили с 5,1%, а спрямо същия период на предходната 2024 г. ръстът е точно 11%.

Най-голям скок в доходите в края на 2025 г. са отчели работещите в сферата на образованието, където заплатите са се повишили с 13%. Веднага след тях се нареждат заетите в енергийния сектор с ръст от 8,5%, както и работещите в сферата на културата, спорта и развлеченията, където увеличението е близо 8%.

Ако се погледне развитието на пазара на труда за цялата изминала 2025 г. спрямо 2024 г., през 2024 г най-сериозен напредък бележат секторите на имотите, административните дейности и строителството. При операциите с недвижими имоти годишното увеличение е достигнало 18,1%, следвано от административните услуги с 15,6% и строителния бранш с над 15%.

Данните за 2025 г. показват още, че частният бизнес е бил по-активен в повишаването на доходите с годишен ръст от 11,2%, докато в обществения сектор увеличението е било малко по-ниско – 10,6%.

За сравнение, в края на 2024 г. средното възнаграждение у нас е било 2413 лева. Въпреки че тогава процентният темп на растеж е бил по-висок, в абсолютна стойност в края на 2025 г. работещите са получавали средно с 265 лева повече на месец спрямо предходната година.

