5% увеличение на заплатите под въпрос!

Увеличението с 5% на заплатите в бюджетната сфера, за което се говори през последните седмици, може изобщо да не се случи. Според икономиста Стоян Панчев от Експертния клуб за икономика и политика подобна стъпка противоречи на Закона за публичните финанси и крие сериозни правни рискове.

Законът срещу обещанията

По думите на Панчев удължаването на бюджета означава запазване на разходите без избирателни промени. „Удължаването на бюджета означава да не се пипат избирателно разходите в него“, подчерта той в интервю за БНР. Според икономиста, ако все пак бъде направен опит за увеличение на заплатите при липса на нов бюджет, това решение може да бъде атакувано.

„Когато няма приет нов бюджет, няма откъде да се вземат пари“, посочи Панчев и добави, че подобни действия биха били не само спорни, но и юридически уязвими.

Неприятно за хората, удобно за дефицита

Икономистът призна, че ситуацията е неприятна за хората, които очакват индексация на доходите си. В същото време обаче удължителният бюджет според него допринася за свиване на бюджетния дефицит и ограничава разрастването на разходите.

Евро, лев и усещането за поскъпване

Панчев коментира и факта, че все още има хора, които пазаруват в лева. Според него причините са както сантиментални, така и чисто практически – БНБ не е успяла да осигури достатъчни количества евро, за да се запълни напълно оборотът в търговията на дребно.

По отношение на цените икономистът заяви, че поскъпването е било напълно очаквано. Според него процесът не е започнал от 1 януари 2026 г., а още през юни 2025 г., когато страната получи положителен конвергентен доклад. „Тогава бизнесите започнаха да сменят цените си, да ги закръгляват нагоре и да наваксват стари увеличения“, посочи той.

Контролът – строг за малките, мек за големите

Стоян Панчев определи контрола върху цените като „доста груб“. По думите му малките търговски обекти са били санкционирани с тежки глоби, докато големи бизнеси, повишили цените още преди януари, са останали без проверки.

„Таванът на надценките“ няма да проработи

Икономистът беше категоричен, че закон за ограничаване на търговските надценки до пределни нива няма да даде резултат. Според него това ще създаде допълнителна тежест за търговците, които вече понасят разходи, свързани с преминаването от лев към евро.

„Тези разходи няма как да бъдат поети по друг начин, освен да бъдат прехвърлени към крайните потребители“, предупреди Панчев и добави, че подобна мярка рискува да задълбочи хаоса вместо да го овладее.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com