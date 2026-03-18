Шофьорите на дизел изправени пред още един проблем

Повишаващите се цени на дизеловото гориво са само един от проблемите, с който скоро ще се сблъскат много шофьори. Ако конфликтът в Близкия изток не бъде разрешен бързо, се очаква сериозно поскъпване на AdBlue през следващите седмици. Това може да доведе не само до по-високи разходи за собствениците на дизелови автомобили, но и до увеличаване на транспортните разходи.

Няколко икономически медии предупреждават за допълнителни проблеми, произтичащи от блокадата на Ормузкия проток от Иран, които са по-малко очевидни от гледна точка на шофьорите. В зависимост от географската посока, маршрутът, блокиран в резултат на военни операции, сега отговаря за 25 до дори 40 процента от износа на урея. Тя, от своя страна, освен водата, е основният компонент на AdBlue, който е от съществено значение за много съвременни дизелови двигатели – особено тези, използвани в тежък транспорт.

Засега недостиг на течността, продавана на бензиностанциите, не се отбелязва, но експерти очакват, че цените на AdBlue ще бъдат значително повлияни от разходите, свързани с покупката на LNG (втечнен природен газ, известен като метан ), който е от съществено значение за производството на урея.

Според индустриалния уебсайт Mansfield.energy, от избухването на конфликта в Иран цените на уреята в Близкия изток са се увеличили с около 25 процента, главно поради спирането на производството от някои заводи, в Катар или самия Иран. Увеличенията на цените са видими и на световните пазари. Financial Times съобщава, че през последното тримесечие на 2025 тона урея е струвала под 400 долара. В момента цената е 600 долара и продължава да расте, пише "Аутомедия".

Уреята не е стратегически суровина, така че за разлика от петрола или готовите горива – дизел или бензин, различните държави нямат големи запаси от нея. В резултат на това сътресенията на световните пазари скоро може да бъдат силно усетени от шофьорите и транспортните компании, което може да доведе до повишаване на инфлацията.

Нека ви напомним – често използвана от шофьори на нови автомобили с дизелови двигатели, AdBlue е смес, съдържаща 32,5 процента урея и 67,5 процента деминерализирана вода. Течността играе ключова роля за намаляване на вредните емисии на азотен оксид (NOx) в дизеловите двигатели. Най-често се среща в популярни дизелови двигатели, които отговарят на стандарта за емисии Eвро 6, както и в по-нови камиони.

