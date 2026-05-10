Криза в Ормузкия проток, златни дни за Панамския канал

Войната в Близкия изток е увеличила приходите на Панамския канал с близо 15%, съобщава „Файненшъл таймс“, позовавайки се на финансовия директор на управлението на канала Виктор Виал. По думите му глобалните търговски маршрути вече се пренареждат, а част от промените вероятно ще останат трайни дори след края на конфликта.

Причината е рязкото напрежение около Ормузкия проток - ключов маршрут за световните доставки на петрол. След като Иран сериозно затрудни корабоплаването в района, все повече компании започнали да пренасочват трафика си през Панамския канал. Така централноамериканският воден път изведнъж се оказал един от големите неочаквани печеливши от кризата в Близкия изток.

Пред „Файненшъл таймс“ Виктор Виал обяснява, че още от края на февруари дневният брой преминавания е скочил с около 20%. „Преди конфликта извършвахме 34 дневни транзита. Сега извършваме средно по 38, но имаме дни с 40 и 41 транзита“, казва той.

Най-активни в търсенето на алтернативни маршрути са азиатските търговци, които се опитват да осигурят доставки на петрол, горива и суровини като въглища. Голяма част от тези товари идват от американското крайбрежие на Мексиканския залив и преминават именно през Панама.

Увеличеният трафик вече е довел и до рекордни такси за преминаване. Според изданието миналия месец газов танкер е платил впечатляващите 4 млн. долара, за да премине през канала. Виал уточнява, че повечето кораби плащат под 1 млн. долара, но признава, че напрежението на пазара е безпрецедентно.

От управлението на Панамския канал вече очакват част от новите търговски потоци да останат постоянни, дори ако напрежението около Иран отслабне. Според анализатори глобалният морски транспорт навлиза в период, в който геополитиката все по-пряко ще определя не само цените на петрола, но и посоката на световната търговия.

