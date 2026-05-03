ОПЕК+ под напрежение. Първо решение след шока с ОАЕ

Саудитска Арабия, Русия и още пет ключово важни производители се събират днес за първо решение за квотите за добив на петрол след излизането на Обединените арабски емирства от ОПЕК+, съобщи Франс прес.

Срещата се провежда онлайн на фона на нарастващо напрежение и несигурност около бъдещето на алианса. Пазарите вече очакват увеличение на квотите, но истинският фокус е върху сигнала, който групата ще изпрати след разклащането на един от основните си стълбове. Решението идва в момент, когато физическият добив изостава значително спрямо договорените нива.

Очаквано увеличение, но само на хартия

Според анализатора Арне Ломан Расмусен от Global Risk Management, страните - Саудитска Арабия, Русия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман - ще увеличат квотите си със 188 000 барела дневно. Това е ниво, близко до предишните решения от март и април, когато увеличението достигна 206 000 барела дневно, но сега от него се изважда делът на ОАЕ.

Проблемът е, че това увеличение може да остане само формално. Реалният добив е ограничен заради липса на свободен капацитет и геополитически пречки.

Блокираният Ормузки проток и свитият износ

Основните неизползвани мощности на ОПЕК+ са концентрирани в държавите от Персийския залив, но износът им е сериозно засегнат от блокирането на Ормузкия проток. Ограниченията, свързани с действията на Иран от началото на конфликта в Близкия изток, поставят под въпрос способността на алианса да реагира гъвкаво.

Така дори при решение за увеличение, физическите доставки може да останат ограничени.

Дефицит от милиони барели дневно

Данните показват сериозен разрив между квоти и реален добив. През март страните от алианса са произвеждали 27,68 милиона барела дневно при определени квоти от 36,73 милиона барела. Това означава дефицит от около 9 милиона барела дневно, посочва анализаторката Прия Валия от Rystad Energy.

Този недостиг се разпределя основно между Саудитска Арабия, Ирак, Кувейт и вече напусналите ОАЕ, чиито обеми няма да се отчитат в рамките на групата. Иран остава член, но не участва в квотната система.

Русия печели от високите цени, но губи от ограниченията

Русия е сред основните печеливши от високите енергийни цени, но производството ѝ остава под натиск. Индустрията страда от оттегляне на западни инвестиции след войната в Украйна през 2022 година и от периодични атаки с дронове, които затрудняват добива.

Това поставя под съмнение способността на страната да достигне дори текущите си квоти.

Напускането на ОАЕ - стратегически удар

Анализаторката Амена Бакр от Kpler определя напускането на Обединените арабски емирства като събитие с много по-голяма тежест от предишни излизания като тези на Катар и Ангола. ОАЕ са четвъртият по големина производител в алианса и разполагат с ключови резервни мощности.

Страната от години изразява недоволство от наложените ѝ квоти. Още през 2021 година напрежението около ограниченията стана видимо.

АДНОК и амбицията за 5 милиона барела дневно

Националната компания ADNOC развива агресивна инвестиционна програма и планира да достигне капацитет от 5 милиона барела дневно до 2027 година. Това е значително над последната квота от 3,447 милиона барела дневно.

По данни на анализатори текущият устойчив капацитет вече е около 4,3 милиона барела дневно. Това превръща Абу Даби в мощен конкурент, способен да влияе на пазара извън рамките на картела.

Риск от нови разцепления в алианса

Ситуацията отваря риск и за други страни да последват примера на ОАЕ. Казахстан и Ирак често са критикувани, че надвишават квотите си, което поставя под въпрос дисциплината в рамките на групата.

Ако подобни тенденции се засилят, ОПЕК+ може да се изправи пред по-дълбока структурна криза в момент, когато пазарът разчита на координирани действия.

