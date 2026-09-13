Арабски милиарди потичат към Германия
Ще насърчат промишлени сектори и технологии, които са двигател на бъдещия растеж
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Ще насърчат промишлени сектори и технологии, които са двигател на бъдещия растеж
Турският президент разговаря с лидера на ОАЕ и обяви, че Анкара ще продължи усилията за прекратяване на конфликта със САЩ
Резултатите изненадват
Властите го отвели в затвор с максимална степен на сигурност
Свалянето на диктатори отвори път към ислямисти, граждански войни и мощна миграционна вълна към Европа
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Сделката за 5,95 млрд. долара изважда оператора от ОАЕ от британската група и превръща Ксавие Ниел в още по-силен играч в сектора
Членството в ЕС, еврозоната и Шенген дава на страната ни силен аргумент за партньорства между Европа, Близкия изток и Азия
Ето кои държави се намесиха
Ключови производители обсъждат квоти при риск за добива и блокиран Ормузки проток
Продължава непрекъснатото наблюдение
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Разривът идва при напрежение в Ормузкия проток и поставя под въпрос контрола върху цените
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Прогнозата на експертите от Голдмън Сакс и Джей Пи Морган
Ракети и дронове са прехванати във въздуха, напрежението след удара срещу Иран ескалира
Полетите пълни, хотелите - евтини
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Мохамед бин Зайед предупреди, че страната му „не е лесна плячка"
Ден с ден не си прилича, казват нашенци от Близкия изток