Може ли ОПЕК да преживее излизането на ОАЕ? Реакции на медиите

Неочакваното съобщение на правителството на Обединените арабски емирства (ОАЕ) за предстоящо излизане от ОПЕК предизвика бурни медийни реакции. Някои наблюдатели го изтълкуваха като предвестник на предстоящия колапс на петролния картел, докато други смятат, че при сегашните условия – с почти напълно парализирани доставки през Ормузкия проток – подобно решение е малко вероятно да повлияе на световните цени. Основният въпрос остава какви дългосрочни последици би могло да има решението на ОАЕ.

Gulf News (Дубай, ОАЕ)

Ще се повишат или ще паднат цените на петрола, след като ОАЕ напуснат ОПЕК?

Въпросът е как световните цени на петрола ще реагират на решението на ОАЕ да напусне Организацията на страните износителки на петрол и по-широкия алианс ОПЕК+ на 1 май 2026 г. Повечето анализатори очакват малко краткосрочно въздействие върху цените, тъй като глобалното предлагане остава ограничено от конфликта с Иран и затварянето на Ормузкия проток, ключов транзитен маршрут за приблизително една пета от световните петролни потоци.

Въпреки че краткосрочното въздействие може да е ограничено, анализаторите виждат по-значителни последици в дългосрочен план, особено след като логистичните ограничения се облекчат и на пазарите навлязат по-големи обеми (петрол и петролни продукти).

Файненшъл Таймс (Лондон, Великобритания)

„Началото на края на ОПЕК“: Може ли петролният картел да оцелее след излизането на ОАЕ?

Когато ОАЕ обявиха плановете си да напуснат ОПЕК, поставяйки картела под екзистенциална заплаха, петролните пазари свиха рамене. Цената на суровия петрол Brent се повиши за седми пореден ден. Търговците обръщат повече внимание на развитието на войната в Иран, отколкото на последиците от загубата на 66-годишния петролен картел на третия си по големина производител и един от най-влиятелните си членове.

Сдържаната реакция на цените на петрола отразява изключителната важност на глобалния недостиг, създаден от затварянето на Ормузкия проток. Оттеглянето на ОАЕ е малко вероятно да бъде „фатално“ за групата, освен ако не предизвика верижна реакция.

Някои анализатори смятат, че ОАЕ ще съжалява за решението си. „Няма да се изненадам, ако ОАЕ преразгледат хода си в бъдеще“, каза Боб Макнали, основател на фирмата за енергиен анализ Rapidan, обяснявайки, че без внимателно наблюдение цените на петрола могат да станат изключително нестабилни, особено в случай на свръхпредлагане.

„Уолстрийт Джърнъл“ (Ню Йорк, САЩ)

Защо ОАЕ прекъсна връзките си с ОПЕК

Какво си помислихте? Производството на шистов петрол в САЩ постигна дългогодишната стратегическа цел на Вашингтон да ограничи контрола на ОПЕК върху цените на петрола. Картелът се разпада... Това е поредната победа във външната политика за американската енергийна индустрия.

ОАЕ вече са намеквали за напускане на картела, а войната с Иран може да е подходящ момент за формализиране на раздялата. Затварянето на Ормузкия проток от Иран обезсмисли квотите на ОПЕК, тъй като производителите са принудени да намалят производството. Дори след отварянето на пролива, страните ще се нуждаят от време, за да увеличат производството, а светът ще се нуждае от целия свободен капацитет, който ОАЕ могат да осигурят. Разривът с ОПЕК също така засилва връзките със САЩ. Критиците твърдят, че войната с Иран е намалила влиянието на САЩ в региона, но поведението на арабските държави от Персийския залив предполага друго. Ако оттеглянето на ОАЕ е някакъв показател, картелът на ОПЕК в крайна сметка може да се срине под тежестта на конкуренцията.

Франция 24 (Париж)

Излизането на ОАЕ от ОПЕК: „Начин за потвърждаване на разрив с другите държави от Персийския залив“

Блокадата на Ормузкия проток от страна на Иран, един от петте членове-основатели на ОПЕК, и ескалиращото напрежение със саудитския му съперник вероятно са довели до това решение. Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства са в нарастващо съперничество, конкурирайки се в Йемен, Либия и Судан. От началото на войната в Иран те са страната, най-засегната от ирански ракети и дронове, което обяснява далеч по-напористата им позиция спрямо Иран в сравнение с други страни в региона. За Емирствата напускането на ОПЕК би могло да потвърди този разрив с други държави от Персийския залив. Това решение повдига и въпроси относно бъдещето на организацията.

Преходи и енергии (Париж, Франция)

ОПЕК губи Обединените арабски емирства.

Първите пукнатини започват да се появяват в отношенията между страните производителки на петрол и газ от Персийския залив. Моментът на обявяване на оттеглянето е изненадващ, но самото решение не е спорно, тъй като отношенията между ОАЕ и Саудитска Арабия вече бяха изключително обтегнати. Години наред ОАЕ се стремяха да увеличат производството и приходите, което противоречеше на стратегията на ОПЕК и по-широкия картел на ОПЕК.

На политическия фронт Емирствата критикуват други арабски държави от Персийския залив, и особено Саудитска Арабия, за това, че не предоставят достатъчна помощ и защита срещу множество ирански атаки и за отказа си да предприемат колективен ответен удар.

"Комерсант"

