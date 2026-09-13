Може ли ОПЕК да преживее излизането на ОАЕ? Реакции на медиите
Основният въпрос е какви са дългосрочните последствия
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Основният въпрос е какви са дългосрочните последствия
Абу Даби подкрепи Тръмп във войната срещу Иран
Разривът идва при напрежение в Ормузкия проток и поставя под въпрос контрола върху цените
Относителната устойчивост все още продължава въпреки опасенията относно конфликта в Близкия изток
Един барел се продаваше за 78,31 долара в понеделник
Засега цените са по-високи, тъй като някои търговци държат дълги позиции
Каква е цената на един барел
В сряда един барел се продаваше за 65,60 долара
Изказване на САЩ промени котировките, чака се голямата среща в понеделник
ОПЕК обяви новите котировки
Каква е новата му цена
В сряда един барел се продаваше за 73,73 долара
В понеделник един барел се продаваше за 71,96 долара
Посещението му идва дни преди срещата на ОПЕК+ относно петролната политика
В сряда един барел се продаваше за 72,61 долара
Предстои ключово заседание
Във вторник един барел се продаваше за 72,56 долара
В понеделник един барел се продаваше за 71,20 долара
С колко скочи
В четвъртък един барел се продаваше за 71,37 долара