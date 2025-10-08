Цените на петрола скачат заради ОПЕК+

Стойностите на петрола се повишават в сряда, тъй като

инвеститорите се отърсват от опасенията за свръхпредлагане,

след като преосмислиха последиците от решението на ОПЕК+ да ограничи увеличаването на производството през следващия месец, предаде Ройтерс.

Сортът Брент, чиято цена е референтна за европейския пазар, поскъпна с 48 цента, или 0,7 на сто, до 65,93 долара за барел. Американският лек суров петрол добавя 51 цента към стойността си, или 0,8 на сто, до 62,24 долара за барел.

През предходната сесия сортовете се търгуваха без съществени изменения, тъй като

инвеститорите преценяваха признаците за пренасищане на предлагането спрямо по-малкото от очакваното увеличение на ноемврийския добив

от Организацията на страните износителки на петрол и свързаните с нея страни.

"Пазарът се намира в ценово безвремие, като едната страна е склонна към евентуално пренасищане на предлагането, а другата смята, че увеличението няма да е толкова бързо, колкото се очакваше", заяви Емрил Джамил, старши анализатор в Ел Ес И Джи ойл рисърч" (LSEG Oil Research).

Засега цените са по-високи, тъй като някои търговци държат дълги позиции

или залагат, че цените ще се повишат поради продължаващите усилия за ограничаване на руските потоци суров петрол, добави Джамил.

ОПЕК+ се спря на увеличение от 137 000 барела на ден, което е най-ниското количество сред вариантите, обсъждани от групата през уикенда.

"Докато физическият пазар не покаже признаци на омекотяване чрез нарастващите запаси, инвеститорите вероятно ще омаловажат въздействието на увеличението на производството", заявиха анализаторите на Ей Ен Зет (ANZ) в сряда.

Ръстът на цените обаче е ограничен, тъй като опасенията от прекъсване на доставките от Русия намаляха,

а доставките на суров петрол се задържаха близо до 16-месечния връх през последните четири седмици, заявиха анализаторите на банката.

По-късно в сряда инвеститорите очакват и данните за запасите в САЩ, предоставени от Администрацията за енергийна информация.

Според данните на източниците от Американския петролен институт

запасите от суров петрол в САЩ са се увеличили с 2,78 млн. барела

през седмицата, приключила на 3 октомври, стана ясно вчера. За сметка на това запасите от бензин и дестилати намаляха.

Същевременно производството на петрол в САЩ вероятно ще постави по-голям рекорд през тази година, отколкото се очакваше преди, съобщи във вторник Администрацията за енергийна информация.

