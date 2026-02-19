Политика

Бивш култов депутат с нокаутираща прогноза за изборите!

Кой е голаемият и незаобиколим фактор

19 фев 26 | 19:37
20019
Стандарт Новини

ГЕРБ ще получат огромна подкрепа на изборите!

Това прогнозира бившият народен представител от "Величие" Николай Марков.

Според него за партията на Бойко Борисов ще гласуват още повече избиратели, отколкото предишни избори, въпреки появата на Румен Радев на политическия терен.

Ето какво пише той:

Сега ще ви изненадам с една прогноза.

Моята математика ми показва изненадващи резултати. Затова съветвам ГЕРБ да се подготвят за голяма подкрепа за тях. Да, точно ГЕРБ! Добре ме чухте. Защото се направиха толкова грешки и глупости от глупави, но амбициозни хора, че ефекта на махалото ще ги убие. С един замах.

ГЕРБ играе професионално.

Всички останали партии са племена с вождове, които говорят на санскрит и правят ритуали около огъня.

Досега разговарях с фактори от няколко асоциации и прочее сдружения, които познавам лично. Те трайно не харесват ГЕРБ, но получих уверение, че ще гласуват за ГЕРБ. Това е политически феномен, който изследвам от 3 години и в него има логика. Защото има вече зрялост в страната, която липсваше преди.

И много от прогресивните умове се ориентират бързо и правилно. Няма да разкривам детайли, само ви казвам, че ще има изненада на изненадата! Защото е нарушена здрава логика и заместена с болна.

ГЕРБ ще стане непреодолим фактор! А някои от днешните фактори ще преминат в отвъдното. Такава е цената на грубата игра.

Игра на тронове.

Миню Профанский
преди 21 часа

На си тъпнятЪ!!!.Що пишете фентъзита бе имбицили? Убау ви беше нарекъл Банкянския умник - пуйки.Трябва да ви забранят със закон.

Гост
преди 20 часа

ГЕРБ ще удари отново! А ако ти знаеше колко си прост, ще се намразиш.

Балкански абсурд
преди 14 часа

"Досега разговарях с фактори от няколко асоциации и прочее сдружения, които познавам лично. Те трайно не харесват ГЕРБ, но получих уверение, че ще гласуват за ГЕРБ". Ами точно такива асоциации и сдружения получават щедро финансиране и облаги при ГЕРБ и затова е обяснимо, че ще гласуват за тях! Герб е една стабилна организация от корпоративни фирми с цел лично облагодетелствуване и точно те са в основата на корумпирането на държавата и институциите. Но народът много си харесва този модел, и въпреки протестите, пак ще гласува за модела Борисов-Пеевски.....Останалите -,учете полски! Каквото и да значи това.

Валентин Любенов
преди 9 часа

Псевдо полковникът и псевдо политик Марков,май се надява,че като полиже малко г...за на Тикван,и вече ще го монтират на избираемо място. То,не че Боко не е правил подобни глупости с други лизачи,ама баш сега,когато се очертава нисък резултат,да набута такъв случай им,не ми се вярва. Но,кой да знае,какво ни е подготвила съдбата?

