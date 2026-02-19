Цицелков в черен списък на Брюксел! Павела Митова с остри въпроси към Външно

Андрей Гюров има вицепремиер по "честни избори".

Същият има 5-годишна забрана от ЕК (ЕСВД) да участва в мисии на ЕС за наблюдение на избори, която е изтекла в началото на годината със следните мотиви към МВнР, пише във Фейсбук депутатът от ИТН Павела Митова.

Ето целия пост на Павела Митова:

"Стоил наруши кодекса за поведение, който в съответствие с разпоредбите на кодекса за поведение изисква от наблюдателите „да се държат безупречно, да проявяват здрав разум и да спазват най-високо ниво на лична дискретност“."

Накратко: Европейската комисия е забранила на вицепремиера на Гюров по изборите да доближава до избори за 5 години.

Като цяло това е изключително тежко наказание, което не се налага случайно или за леко провинение.

И тук идват следните въпроси към служебния премиер Гюров:

1. Как да разчитаме на честни избори от човек, който според ЕК няма морални качества?

2. Как премиерът ще организира избори, с човек, на когото дори и Брюксел няма доверие?

3. Какво се е случило, че да се стигне до такова тежко наказание?

4. Гюров знае ли за това и въобще познава ли хората, които предлага?

Днес ще поискам от новия външен министър да поиска от Кая Калас цялата информация по случая и да я предостави на Народното събрание.

От реакцията й ще стане ясно дали това е правителство на замитането или на някаква отчетност.

Да не говорим, че за първи път имаме вицепремиер, който е бил в черен списък в Брюксел. Това е ново дъно!

