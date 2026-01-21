Политика

ИТН се произнесе за новите машини! Разобличи хватки на опозицията

Има време да се доставят сканиращите устройства, каза Тошко Йорданов

21 яну 26 | 10:53
2116
Мира Иванова

След дългото и напрегнато заседание на Правната комисия Има такъв народ излезе коментира случилото се на брифинг в парламента.

По думите на депутата и член на Правната комисия Александър Рашев, рекордно дългото заседание не е било резултат от реален дебат, а от „хватки на опозицията“. „Лайфове, безредици, общи приказки – 90% от изказванията бяха точно това. Не можехме да стигнем до същество“, заяви Рашев. Той подчерта, че от страна на ИТН не е имало агресия, а опит за нормална дискусия по текстовете.

Рашев защити решението за приемане на оптични машини за сканиране на бюлетини: „В този текст няма нищо страшно. Опасенията на опозицията са несъстоятелни. Тези машини могат да се приложат още на настоящите избори.“ По думите му в САЩ има поне четири компании с подобна технология, а Министерският съвет е задължен в едномесечен срок да осигури устройствата. „Ако не го направи – ще се гласува по стария начин. Ако има воля, има и време“, допълни той.

„И преди слушахме същите глупости – че нямало машини, че не можело да се намерят. За месец ги осигурихме под наем“, заяви той. Йорданов посочи, че една-единствена фирма разполага със 120 хиляди машини при нужни около 12 500 секции. „Смешно е да се твърди, че това е невъзможно. Трябва да бъдат взети под наем и това е работа служебния кабинет.“, заяви Тошко Йорданов.

Председателят на парламентарната група на ИТН обясни и механизма на гласуване: избирателят попълва бюлетината, поставя я в сканиращата машина, тя се отчита двустранно и бюлетината пада директно в урната. „Няма невалидни бюлетини. Ако има грешка – тя се поправя веднага. Няма ръчни протоколи“, подчерта Йорданов.

Той попита ПП-ДБ кой е унищожил доверието в досегашните машини. „Божидар Божанов ли беше човекът, който влезе в забранена стая и засне процеса? Иво Мирчев не говори ли как машините били манипулируеми?“ – попита риторично Йорданов.
„Опозицията може да каже, че съм извънземен – ще е също толкова тъпо, колкото да твърдят, че ще откраднем изборите“, добави той.

От ИТН заявиха, че се водят разговори с американски компании и с настоящия министър на електронното управление. Според тях новият модел изключва възможността за „дописване“ на бюлетини, а при съмнение винаги ще има възможност за сравнение.

Йорданов завърши с още една критика към ПП-ДБ: „В момента ПП-ДБ  саботират процеса. Как е възможно да има милион разлика между избирателните списъци и данните на НСИ?“

