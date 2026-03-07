Борисов: Властта потапя „Петрохан“ и сменя шефове за репресии!

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обвини управляващите, че се опитват да потопят скандала „Петрохан“ и да отклонят общественото внимание. От Царево той заяви, че вместо да дават информация по случая, управляващите се занимават със смени в институциите и назначения на свои хора.

Борисов коментира и решението на кабинета да смени ръководството на Националната агенция за приходите. Според него действията на властта показват стремеж към контрол върху институциите и използването им за репресии.

„Опитват се да потопят Петрохан“

Борисов заяви, че случаят „Петрохан“ умишлено се прикрива. По думите му след 18-и няма брифинги и информация по темата. „Всячески се опитват да потопят „Петрохан“, защото всички видяха за какво става въпрос. И го потапят. От 18-и няма брифинги, няма материали“, каза той.

Според него поведението на властта показва нежелание да се говори открито за случващото се.

Критики за смяната на шефа на НАП

Борисов коментира и решението на кабинета да смени директора на Националната агенция за приходите. Според него това е направено въпреки постигнатите рекордни резултати.

„Разбрах, че кабинетът вчера са сменили шефа на НАП, това е вид благодарност за рекордните приходи от над 14 млрд. лева, 7 милиарда евро повече. Само че на тях им трябва само за репресии“, заяви лидерът на ГЕРБ.

Той добави, че според него ролята на НАП е ключова и за честността на изборите. „Явно НАП има огромна значение за честността на изборите. Тези хора са доста забавни. Ако не е толкова трагично, щеше да е смешно. Хубавото е, че имат месец и половина“, каза Борисов.

Обвинения за кадрови чистки

Борисов отправи критики и към назначенията в държавната администрация. По думите му управляващите се стремят да поставят свои хора на ключови позиции.

„Хората макар и за един месец ги видяха, че освен кариеризъм, освен да сложат своите хора, които видно не стават - това е факт, те всяка седмица правят по една оставка - на вицепремиер, на министър“, заяви той.

Той постави въпроси и за начина, по който е сформирано правителството. „Как го конструираха това правителство - кой им е бащата, коя им е майката? Откъде намериха тези хора, откъде ги довлякоха“, попита Борисов.

Критики към МВР и новите назначения

Бившият премиер коментира и действията на вътрешния министър, като изрази съмнение за бързите кадрови промени в системата.

„Как за една седмица провериха работата на областните управители, на полицейските началници? Какъв е този вундеркинд и размества абсолютно всичко, все едно е готвен години за тази работа?“, заяви Борисов.

По думите му действията на властта създават усещане за прибързани решения и политически мотивирани смени в администрацията.

