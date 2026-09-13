Делян Добрев изригна срещу Гюров! Удар по служебния кабинет
Критики за икономиката и бюджета, според него страната е оставена без посока
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Критики за икономиката и бюджета, според него страната е оставена без посока
Закрит отдел и нови правомощия за премиера променят баланса в администрацията
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ИТН: Две седмици мълчание по риск за националната сигурност
Бившият вицепремиер атакува служебното правителство - „планината роди мишка“ и няма реални реформи
Лидерът на ДПС с остър удар заради идеята за оттегляне от съвета на Тръмп
"Този човек заслужава статуетка за най-добра роля в категорията „ни чул, ни видял“, смята депутатът
Според него целта е с бюджета ГЕРБ да бъде посочен като виновник за евентуален финансов блокаж
Лидерът на ГЕРБ обвини управляващите, че прикриват скандала, сменят ръководството на НАП и назначават „бухалки“
Ако така ще си правят изборите, поне да не се крият, зове политоложката
Новото начало атакува Гюров и зове президента да поиска отговорност
Социолог предупреди, че върху коалицията се съсредоточават повечето удари още преди старта на кампанията
Въпроси към Андрей Гюров и министрите, ратификации с международен залог в дневния ред
Предстои проектът да мине на гласуване в пленарна зала
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Възможно ли е именно тя да се превърне в задкулисния координатор на изборния процес?
Декларираната мисия се провали още в началото
Формацията настоява за обяснения и предупреждава за опасен прецедент
Според Екатерина Михайлова отговорността за служебния кабинет не е еднолична
Костадинов обвини Радев и Йотова, че са редили правителството