Скандалът с иранската нота - Гюров и ПП-ДБ крили информация!

Скандал около иранска дипломатическа нота разтърси политическата сцена, след като от „Има такъв народ“ обвиниха служебното правителство и премиера Андрей Гюров в укриване на информация с потенциален риск за националната сигурност. Документът, свързан с присъствието на американски самолети на летище „Васил Левски“-София, бе огласен от парламентарната трибуна и предизвика лавина от политически реакции.

Обвинения за мълчание и скрита информация

Депутатът от ИТН Станислав Балабанов определи ситуацията като „стряскаща“ и признак за сериозен срив в комуникацията между институциите.

„Това показва липса на комуникация между парламента, изпълнителната власт и обществото - нещо скандално в тази обстановка“, заяви той в ефира на бТВ.

По думите му нотата съдържа „подсказване“, че Иран може да се позове на правото си на самозащита, което според него поставя България в рискова позиция.

Остра критика срещу кабинета и ПП-ДБ

Балабанов отправи директни обвинения към правителството и подкрепящата го формация „Продължаваме промяната-Демократична България“.

„Това компрометирано правителство извърши престъпление към обществото, като две седмици не ни уведомява за тази нота“, заяви той.

Според него остава необяснимо защо информацията не е споделена дори с народните представители, ако действително е била класифицирана.

„Не ме интересуват изказванията на ПП-ДБ, които са кукловодите на този кабинет“, добави Балабанов, засилвайки политическото напрежение.

Среща в президентството и съмнения за легитимност

От ИТН потърсиха съдействие от президентската институция, като се срещнаха вчера с Илияна Йотова.

„Отидохме фрустрирани от поведението на кабинета и търсехме независима институция“, заяви Балабанов, като допълни, че е останал с впечатление за „сериозни резерви“ от страна на вицепрезидента към работата на правителството.

Той постави под въпрос и легитимността на премиера Гюров, като предупреди, че това може да хвърли сянка върху целия кабинет, дори върху изборния процес.

„Ракета за 9 минути“

Балабанов подчерта, че основната цел на разкриването на нотата е била да се информира обществото.

„Не дай си Боже - балистична ракета пристига за 9 минути. Къде е реакцията на управляващите?“, попита той и обвини премиера, че „се крие“ от изслушвания в парламента.

ИТН настоява Илияна Йотова да поиска оставката на Андрей Гюров, като според партията това е единственият логичен ход след случилото се.

