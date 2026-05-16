Костадинов със спешна защита на разносвача на храна, нападнат от Мирчев

Инцидентът, в който разносвач на храна беше провокиран от депутата Ивайло Мирчев, провокира мълниеносна реакция в социалната мрежа. Председателят на “Възраждане”, Костадин Костадинов, обяви готовността на политическата организация да помогне на работника.

“Мирчев е паднал дотам да прави донос на полицията, за да арестува беден разносвач на храна, който паркирал за 5 минути, докато чакал да дойде клиентът му. Ако повдигнат обвинение на работника, ”Възраждане” ще му осигури адвокат. Не бива да се оставят едни самозабравили се доносници да тероризират обикновените хора.”, написа Костадинов в социалната мрежа

Припомняме, че вчера вечерта социалната мрежа беше залята от коментари по случай, в който Мирчев се саморазправя с обикновен гражданин. Причината е паркиран за няколко минути автомобил с аварийни светлини на необозначено за това място.

Покрай него преминава депутатът Ивайло Мирчев, родом от с. Крушари, област Добрич, който има достатъчно място, за да направи маневрата, за която декларира в нарочно пуснат по повод на това клип в социалната мрежа. Въпреки това той започва с целенасочена провокация към другия шофьор, който се оказва куриер на храна, очевидно спрял по този начин поради липса на място за паркиране и за малък период от време.

При установяване на нарушение от този порядък, органите на МВР могат да постановят глоба по закон и те са единствените, които са в това правомощие. Не става известно с какви мотиви Иво Мирчев изземва функциите на МВР, но с поведението си провокира огромен скандал, който би могъл да завърши с инцидент. За нас не е ясно какво демонстрира Мирчев от величествения пиедестал на депутат от жълтите павета, излязъл на улицата, но му припомняме, че всеки народен представител е служител на българския народ, а провокираният доставчик на храна е един трудещ се български гражданин, с чиито данъци се заплаща заплатата на депутата. Mорално е след тази своя проява депутатът да си подаде оставката като народен представител, заявяват от "Възраждане".

“Възраждане” категорично застава зад буквата, но и зад духа на закона. Сигурността на улицата и редът са най-важните в условията на градска среда. Провокирането на подобни демонстрации, очевидно търсещи ПР ефект, но създаващи опасност от инциденти, са недопустими в пренаселени градове като София, в които градското пространство и съжителстването в него е споделена отговорност, подчертават от партията.

