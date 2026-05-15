Слави побесня за Дара. Кого наруга

Слави Трифонов скочи в защита на Дара след класирането ѝ за финала на "Евровизия".

Лидерът на ИТН публикува емоционален пост в социалните мрежи, в който поздрави певицата за успеха и остро нападна хората, които я критикуват и иронизират.

„България е на финал на Евровизия. Това е жестоко, страхотно, важно, полезно, повдигащо самочувствието", написа Слави Трифонов.

Той подчерта, че участието на страната ни в подобен форум е огромен успех не само за Дара, но и за целия екип зад нея.

„Да участваме на такъв форум, който се гледа не само в Европа, но и в целия свят, е огромен успех и най-вече заслуга на Дара и екипа, който я е подготвил."

След това Трифонов коментира и негативните реакции срещу българската представителка.

„Фактът, че има хора, които я оплюват, иронизират и дори недоволстват, е срамен, но за съжаление някак си стандартен."

Най-силните му думи обаче дойдоха малко по-късно в публикацията.

„Но на всички тези - майната им."

Слави Трифонов призова всички българи извън страната да подкрепят Дара с гласовете си на финала.

„Самото ѝ участие на финала е вече успех и то не само за нея, а и за всички нас."

Накрая той се обърна лично към певицата:

„Успех, Дара! Сигурен съм, че можеш да победиш!"

