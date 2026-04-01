Слави каза истината. И изригна: На Гюров не му пука!

Силата винаги е била в истината! Това заяви лидерът на ИТН Слави Трифонов в унищожителен пост във фейсбук. Поводът бе разкритието на ИТН в пленарна зала, че страната ни е получила страшна нота от Иран, в която има заплаха за страната ни и която две седмици е била крина от Външно министерство.

Дали му пука на Гюров, че балистична ракета, изстреляна от Иран в посока България, ще стигне до София за 9 минути? - пита Слави. И отговаря: Със сигурност не.

"Само че на мен ми пука. И ще ви кажа защо. Защото повече от 20 години всяка вечер влизах във вашите домове и всичките ми решения и действия са се позовавали на фактите и на истината такава, каквато е. Да, за някои тя не е удобна, за други е грозна, а за трети - най-добре да е прикрита.

За мен тя е силата. И да, на тази база има хора, които не ме харесват, има други, които харесват това, което правим, но смисълът при нас винаги е бил свързан с това вие да знаете истината.

И каквото зависи от мен и моите колеги, ние ще продължим да я защитаваме с цената на всичко. Заради вас! И само заради вас! И само заради вас!", заявява Слави Трифонов.

ЕТО ЦЕЛИЯ ПОСТ НА СЛАВИ ТРИФОНОВ:

Силата винаги е била в истината!

Днес, благодарение на „Има такъв народ“, истината за пореден път стана факт. А този факт е, че повече от две седмици служебният кабинет „Петрохан“ е прикривал от българското общество нота, изпратена от Иран до нашето външно министерство по повод американските самолети-цистерни, които продължават да излитат от летище „Васил Левски“, зареждайки с гориво във въздуха американските бомбардировачи, които участват в бойните действия на територията на Иран. За първи път открито, безпрецедентно и директно от тази нота става ясно, че Иран официално ни предупреждава, че ако това, което се случва на нашето летище, продължи, те имат пълното право да преценят как да реагират в посока защита на суверенитета си.

До момента виждаме как Иран реагира в тази посока спрямо други страни - изстрелва ракети, които някои държави успяват да неутрализират, други - не.

Това, че в такава ситуация при положение, че държава като Иран учтиво ни предупреждава в учтива нота какво може да реши, беше скрито по най-наглия и безпрецедентен начин от един нелегитимно избран служебен министър-председател като Гюров, заедно с неговия нелегитимен кабинет „Петрохан“.

Да скриеш от обществото такъв казус, да го потулиш дори пред народните представители в българския парламент, при положение че България е парламентарна република, е абсолютно престъпление.

Дали му пука на Гюров, че заради неговите действия България може да бъде въвлечена във война?

Дали му пука на Гюров, че летище „Васил Левски“ на първо място е гражданско?

Дали му пука на Гюров, че балистична ракета, изстреляна от Иран в посока България, ще стигне до София за 9 минути?

Дали му пука на Гюров за българската армия, след като заради него се обричаме да въоръжаваме Украйна за цели 10 години напред?

Дали му пука на Гюров, че върху „сектата от Петрохан“ е надвиснал политическият чадър на неговата партия ППДБ?

Дали му пука на Гюров, че е нелегитимно избран и на тази база всички решения на този кабинет, включително и предстоящите избори, могат да бъдат оспорвани пред Конституционния съд?

Отговорът със сигурност е не.

Само че на мен ми пука. И ще ви кажа защо. Защото повече от 20 години всяка вечер влизах във вашите домове и всичките ми решения и действия са се позовавали на фактите и на истината такава, каквато е. Да, за някои тя не е удобна, за други е грозна, а за трети - най-добре да е прикрита.

За мен тя е силата. И да, на тази база има хора, които не ме харесват, има други, които харесват това, което правим, но смисълът при нас винаги е бил свързан с това вие да знаете истината.

И каквото зависи от мен и моите колеги, ние ще продължим да я защитаваме с цената на всичко. Заради вас! И само заради вас! И само заради вас!

