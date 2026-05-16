САЩ обявиха срок за отваряне на Ормузкия проток

Ормузкият проток ще бъде открит не по-късно от лятото на 2026 г.

Това заяви американският министър на енергетиката Крис Райт, цитиран от CNBC.

Ормузкият проток ще се възобнови възможно най-скоро, но най-късно – това лято, предположи Райт.

Министърът увери, че ако Иран „продължи да държи световната икономика за заложник, американските военни ще отворят Ормузкия проток по друг начин, но това не е лесна задача“.

Направихме първите стъпки в тази посока, но е по-добре да сключим сделка, без да прибягваме до военна сила, добави Райт.

